Juan Leiva recuerda su paso por la U: "No veía el fútbol como en Calera, me ponía mucho más nervioso"

Juan Leiva tendrá un duelo especial este jueves por el Campeonato Nacional. El volante de Unión La Calera será titular ante Universidad de Chile por la fecha 19 del torneo y buscará acortar distancia con los líderes Universidad Católica y Unión Española.

Leiva jugó en el cuadro azul en 2016 y 2017, consiguiendo el Torneo de Clausura bajo las órdenes de Ángel Guillermo Hoyos. Sin embargo, su paso no es tan recordado por los hinchas azules, ya que el volante nunca pudo afirmarse en el equipo titular.

En conversación con La Tercera, el ex Deportes Concepción aseguró que "no es una revancha. En la U al final no jugué mucho, quizás nunca pude destacar como lo hago ahora, pero fue todo aprendizaje. Todo lo que pasó en mi carrera fue aprendizaje. Uno como todo trabajador tiene momentos buenos y momentos malos. Acá en La Calera se me han dado bien las cosas. Estoy feliz, estoy contento de estar acá. Disfruto mucho el estilo de juego del equipo y eso me ha ayudado. En la U fue todo un aprendizaje".

Para el mediocampista cementero, una de las razones por las que no pudo triunfar en la U fue su falta de madurez: "Llegué a la U con 21 años, no tenía la madurez que tengo ahora. Es difícil dar un salto de la B a uno de los equipos más grandes de Chile. Es muy difícil por todo lo que lleva la prensa, la gente. Uno ahí no tiene la preparación correspondiente para casos así".

"Me faltó ser más maduro, me faltó aprender a entrenarme mejor. Hoy me cuido mucho más, me entreno mucho más y eso conlleva a estar mucho mejor físicamente. Cinco años atrás, en la U, no veía el fútbol como ahora. En los partidos me ponía mucho más nervioso. De la B a la U es mucha la diferencia. En la B ibas una vez televisado al año, y en la U te televisaban hasta los entrenamientos", añadió.

Finalmente, Leiva aseguró que está en el mejor momento de su carrera y que su próximo desafío es hacerse un lugar en la selección chilena: "Estoy en Primera, titular siempre, jugando bien, peleando el campeonato y la Sudamericana".

"Mi objetivo máximo es la Selección. He disfrutado mucho en el microciclo, he aprendido mucho y me gustaría aparecer en alguna nómina, pero todo a su tiempo. No quiero caer en la ansiedad de ‘quiero estar, quiero estar’ porque no hace bien", cerró.