Fernando De Paul y la pelea con Gonzalo Espinoza: "Nuestra buena relación no cambia, los dos estamos con el mismo objetivo"

Universidad de Chile tuvo un final de partido para el olvido ante Unión La Calera. El cuadro azul cayó en la agonía ante los cementeros con un polémico penal cobrado por el juez Héctor Jona. Los reclamos de los jugadores no se hicieron esperar y el más airado era el portero Fernando De Paul, quien cometió la falta.

En el afán de sacarlo del lugar, Gonzalo Espinoza se enfrascó en una tensa discusión con el portero azul y casi se van a las manos. La pelea siguió en los camarines y sus compañeros tuvieron que separarlos para que pase a mayores.

A dos días de aquel suceso, el propio Fernando De Paul puso paños fríos a la sitación y aclaró que ya está todo solucionado: "Quiero aclarar que la buena relación con Gonzalo (Espinoza) no cambia. Los dos estamos con el mismo objetivo. Aclaro también que en ningún momento le falté el respeto al árbitro. Mis compañeros estuvieron muy bien. De todo se aprende".

Además, sobre la jugada que detonó la pelea, el Tuto señaló que "considero que no es penal para nada. No me hace falta tampoco ver tantas veces la jugada. Pero bueno, son decisiones que se toman en el momento. Sentí impotencia, porque siento que no fue penal, pero ahora a pensar en lo que viene".

Llegada de Dudamel



Otro tema que abordó De Paul en conferencia de prensa fue el primer entrenamiento de Rafael Dudamel en el CDA. El entrenador venezolano recibió el alta médica tras superar el coronavirus y está disponible para dirigir ante Everton este domingo.

"Hoy hicimos un trabajo muy intenso. Nosotros tenemos que adaptarnos rápidamente en lo que él nos pida, es nuestra tarea, es nuestro deber y estoy seguro que va a ser así. Hoy fue trabajo, no tanta charla. Él (Dudamel) priorizará el orden, va a hacer hincapié en eso, siempre desde el orden buscando el arco rival. Debemos estar motivados día a día sabiendo que estamos en un club tan importante como la U", señaló el Tuto.

Finalmente, De Paul afirmó que "nosotros nunca dejamos de trabajar, y de muy buena manera, con el cuerpo técnico interino. Estamos muy agradecidos del cuerpo técnico de Marcelo Jara, porque en los días que estuvieron dieron lo máximo para que entrenemos de buena manera".