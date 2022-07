Pocos días quedan para que el mercado de fichajes de invierno en el fútbol chileno llegue a su fin y Diego López tiene un último deseo para reforzar a Universidad de Chile: un delantero. El director técnico charrúa está preocupado por la falta de gol en los azules y la solución podría ser Tobías Figueroa.

El nombre del ariete argentino de 30 años ha aparecido como una posibilidad para que el ataque del Romántico Viajero se refresque un poco, y no sería complejo que se pueda concretar dicha opción. Esto porque el jugador volvió a Deportes Antofagasta tras su préstamo con el Al Tai de Arabia Saudita.

¿Y por que no se queda allá? Los Pumas, que de seguro les gustaría tenerlo entre sus alternativas para que los intente ayudar a salir de la zona baja en la tabla, ya no tienen cupos de extranjeros disponibles y por eso mismo al espigado atacante de 1,91 metros le seduce llegar al Centro Deportivo Azul.

Así al menos lo dejó en claro recientemente el propio jugador, ya que en conversación con Deportes en Agricultura reconoció que "todavía no hay nada concreto", pero después avisa que le gusta estar entre las opciones.

"Para mí es una satisfacción muy grande, es un equipo importante, entonces que se fijen en uno me produce una sensación linda", añadió Tobías Figueroa, que después cruzó los dedos y señaló que "ojalá se pueda concretar".

Con respecto a su situación actual, el formado en Belgrano de Córdoba y ex Unión Española apuntó que "estoy en Antofagasta, entrenando con el grupo… pero acá es complicado porque no hay cupo de extranjero y no tendría lugar".

Finalmente, aprovechó la oportunidad para pasar el dato que a partir del próximo año ya estará habilitado para iniciar los trámites de nacionalización. “Me quedan estos seis meses y a partir de enero ya estaría habilitado para nacionalizarme”, concluyó.