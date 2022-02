El próximo lunes la Universidad de Chile recibe a O'Higgins en el Santa Laura por la cuarta fecha del Campeonato Nacional, oportunidad en la que espera reponerse tras la derrota ante Ñublense en el CAP.

Para el duelo ante los rancagüinos, los azules contarán con una de sus nuevas caras, el uruguayo Álvaro Brun, quien proviene del Montevideo City Torque.

El volante charrúa anticipó aquel encuentro y descartó que el equipo esté pensando en el Superclásico ante Colo Colo, agendado para el 5 de abril.

"Tenemos la cabeza puesta en O'Higgins, venimos de una derrota y no nos podemos dar el lujo de pensar en Colo Colo aunque sabemos la importancia que tiene el clásico. Ya pensaremos en ello la semana que viene", señaló en diálogo con Directv.

En un corto período de tiempo ya identificó a los líderes de la U: "Al plantel le dolió la derrota ante Ñublense, todos queremos mejorar el funcionamiento del equipo. Hubo autocrítica. Tenemos un muy buen grupo, bien liderado por los más grandes, Ronnie Fernández, Junior, Galindez y Felipe Seymour".

"Nuestro desafío, obligación, es pelear por el título. Debemos trabajar mucho para lograrlo, encontrar el funcionamiento que quiere el entrenador. Queda mucho por jugar", añadió.

Luego, afirmó: "Estoy muy feliz de jugar en la U, de estar entrenando, el trato de la gente, son cosas muy lindas. Sé que voy a representar al equipo más grande de Chile".

Finalmente, habló sobre una eventual comparación con Emmanuel Ojeda, quien interesó anteriormente a la U: "Hoy no pienso si fui segunda o tercera opción, a mí no me interesa, lo que sé es que estoy en la U de Chile y voy a hacer todo para quedarme unos cuantos años acá, porque está hermoso el club, me encantó Chile y hay que aprovechar las oportunidades".

"Obviamente todo el mundo piensa que Ojeda tiene 24, Brun tiene 34, la cancha hablará y veremos si Brun está o no a la altura de este club", sentenció.