Una de las drásticas decisiones que tomó Gustavo Álvarez, entrenador de Universidad de Chile para el Clásico Universitario fue la marginación del volante Lucas Assadi, quien según informó el sitio partidario Emisora Bullanguera se debió a “razones técnicas“.

A la hora de explicar en conferencia de prensa la medida, el técnico argentino argumentó que “los jugadores saben por qué juegan y por qué no juegan, además de lo que deben mejorar”.

Una decisión de Álvarez que contó con la aprobación de históricos de la U, quienes a los micrófonos de RedGol no dudaron en exigirle a Assadi un cambio en su actitud y una mejora en su nivel, para que vuelva a entrar en la consideración.

Históricos de U. de Chile aprueban “corte” a Assadi

Es el caso de Martín Tincho Gálvez, futbolista azul de los años 80, quien sostuvo que “si la razón es respecto de que no necesita un jugador de su característica para el partido, también una decisión propia del técnico”.

“Si además lo que quiere dar es una señal de que si Assadi no entrena mejor, no marca más diferencia, no se muestra como un real aporte a lo que Álvarez necesita, pues me parece también que está bien (la decisión)”, agrega el ex mediocampista.

En esa línea, Tincho sostiene que “a veces son necesarios estos remezones como para hacerle ver de que, por más cariño que le tenga parte de la hinchada y confianza o esperanza que uno tenga cifrada en él, si él no marca las diferencias que tiene que marcar, tendrá que esperar y ceder el turno a otro“.

“Assadi tiene que salir fortalecido de esto”

Otro histórico que conoce bien lo que es la U es el ex capitán Horacio Rivas, que en charla con RedGol indicó que “ahora tiene que enfocarse él en lo que es su profesión. Porque hoy le juega en contra que el equipo está rindiendo y se siente al margen, más encima quedar fuera del Clásico, le puede llegar a afectar”.

“Ahora es el momento de Assadi para demostrar, no pensar que ya tiene todo ganado, muy por el contrario, tiene mucho que crecer, esto le tiene que fortalecer, y él tiene que salir fortalecido después de esto“, sostiene Carepato.

Al respecto, sostiene que “esto le debe servir para que, cuando vuelva a entrenar el lunes, ya tiene que estar metido completamente, sabiendo que se tiene que ir a jugar su chance de aquí en adelante, él no puede regalar nada más. Es jugador de Selección y que para la U también es un proyecto demasiado importante”.

¿Cuáles son sus números en la temporada 2024?

En la presente campaña, Lucas Assadi disputó un total de 128 minutos en cancha durante seis encuentros, sin registrar goles ni asistencias. Vuelve a no ser parte de la citación después de la sexta fecha, en la victoria como visita a Cobreloa por 1-3.

