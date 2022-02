Universidad de Chile se mueve con todo en el mercado de fichajes para conseguir, finalmente, la incorporación de un mediocampista de contención con el que puedan tener el plantel que busca el entrenador Santiago Escobar de cara al Campeonato Nacional que comenzaron con victoria sobre Unión La Calera.

El nombre que más se ha puesto en la órbita del equipo azul es el de Emmanuel Ojeda, actualmente en Rosario Central, pero las negociaciones parecen haber llegado a punto muerto, e incluso así lo dio a entender Ricardo Carloni, vicepresidente del club argentino en entrevista con ADN Deportes.

"Cuando hubo una propuesta de 800 mil dólares dijimos que no y Ojeda tenía la cabeza puesta en el torneo. Siempre dijimos que no y fuimos claros, si después nos ofrecieran lo que pretendíamos nosotros seguramente íbamos a aceptar. No se volvieron a comunicar", indicó el directivo.

Pero el club laico tiene otras alternativas sobre la mesa y la más destacada es la de Álvaro Brun, actualmente en el Montevideo City Torque y quien, inclusive, estuvo presente en el primer partido de la actual edición de la Copa Libertadores al disputar los 90 minutos frente a Barcelona de Guayaquil.

Entre tanto, la opción de Luis Felipe Gallegos sigue más latente aún y solo resta algunos detalles por solucionar con respecto a su cláusula de salida con OFI Creta griego, que está en 600 mil euros pero con disposición por parte del club europeo a negociar para rebajar un poco esta tarifa.