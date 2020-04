Sergio Vargas le cierra las puertas de la U a Mauricio Pinilla: "Es muy difícil que vuelva"

Uno de los casos más polémicos de los últimos años fue la salida de Mauricio Pinilla de Universidad de Chile, con un juicio incluido entre el delantero y Azul Azul.

Pese a ello, el delantero declaró que le gustaría regresar al club que lo formó, sin embargo, aquello se ve muy difícil para Sergio Vargas.

El Superman, actual director deportivo de la concesionaria que administra a la U, conversó con La Magia Azul en RedGol, donde le cerró las puertas del club al atacante de Coquimbo Unido.

"Creo que hay que evaluar cada caso, son todos diferentes. Me parece que muchas veces el gran problema que se produce es que el jugador no está en condiciones de seguir aportando, y cree que es el momento de dar un paso al costado. En el club no puede seguir jugando y busca otros destinos", señaló sobre la partida de históricos del club, como el mismo Pinilla o Johnny Herrera, entre otros.

Pero sobre el delantero aclaró que "a Mauricio lo conozco desde los 17 años, pero por todo lo que ha sucedido y sabemos todos, es muy difícil que vuelva a la U, por las circunstancias que pasaron".

De esta manera, Pinilla se deberá conformar con seguir en Coquimbo Unido, donde declaró que se siente muy cómodo.