Mauricio Pinilla: "No descarto que mi hijo me vea jugar nuevamente por la U"

Pareciera que Mauricio Pinilla hubiera jugado una eternidad en Universidad de Chile. Pero los azules se quedan cortos en el registro: el delantero suma 75 partidos oficiales y 40 goles, casi la quinta parte de su carrera profesional.

Quizás por eso, Pinigol siente que la tarea no está concluida, pese a que terminó de las mechas en su último paso por el cuadro universitario, cuando terminó cesado tras una polémica e infructuosa negociación con Colón de Santa Fe.

Pero ha pasado tiempo desde ese 2018 y hoy el delantero no quiere cerrar puertas. A sus 36 años, no descarta probarse nuevamente la camiseta de la U o incluso trabajar en el cuadro azul después de su retiro.

"Si el destino, hoy día con 36 años, nos lleva a juntarnos con 37 o 38, o quizás trabajando en otra cosa en el club, no lo sabemos", reconoció en conversación con Radio Cooperativa.

"Pero hoy día las circunstancias están así y si mi hijo me logra ver jugar nuevamente por la U -le encantaría, me lo dice siempre-, no lo descarto. Pero tampoco la realidad hoy día es esa", expresó el delantero de Coquimbo Unido.

"Puede que me retire en la U, pero eso hoy día no lo sé. No lo descarto tampoco. Pero hoy día, por respeto y por lo que me ha entregado Coquimbo en los momentos muy complejos que viví después de mi episodio amargo con la U, creo que mi retiro va a ser ahí", asume Pinigol.

Pero no elude el cariño. "Soy de la U. Mi hijo anda todo el día vestido de la U, también de Coquimbo. Va al estadio a ver a la U y no va a Coquimbo porque está en Santiago. Si me preguntas hoy, mi retiro va a ser en Coquimbo, a menos de que pase algo diferente, Uno nunca sabe", sentencia.

"No puedo mentirme a mí mismo y decir 'este año sigo en Coquimbo', después me voy a la U, la rompo, me retiro, abrazo, aplauso y todo; porque es una relación que está en vías de sanación personal mía, con los hinchas, con los dirigentes está prácticamente resuelta", completó el delantero mundialista.