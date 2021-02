Rafael Dudamel cierra el capítulo de Jean Beausejour en Universidad de Chile: "No veo viable su vuelta"

Este viernes Rafael Dudamel prendió el ventilador en el Centro Deportivo Azul donde se refirió a varios temas relevantes, como la conformación del plantel 2021 y la ausencia de un lateral izquierdo.

Por eso el venezolano fue consultado por una situación lógica, si Osvaldo González arregló para seguir luego de despedirse, ¿Por qué no Jean Beausejour? algo que el estratega azul descarta de plano.

"No la veo tan viable. Estuve poco tiempo al lado de Jean, para mi fue un privilegio poder dirigirle, recuerdo su tristeza por sentir terminar su ciclo en la U", aseguró.

Dudamel agrega que "no está planteada, lo que te diga es generar una especulación y no me gusta vivir de ella, no es una opción que esté planteada".

El estratega venezolano además aclara que él no decidió la salida de Beausejour.

"Ese era un plan prestablecido antes de mi llegada, de rejuvenecer el plantel. Yo intenté obtener deportivamente lo mejor de ellos, de beausejour solo tengo de palabras de elogios siempre en todo momento fue un lider espectacular", cerró.