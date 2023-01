Universidad de Chile cuenta las horas para el segundo partido en el Campeonato Nacional 2022. El cuadro azul espera lavar las heridas tras la derrota sufrida frente a Huachipato en el estadio Santa Laura. La U nuevamente será local, aunque esta vez jugará en el Elías Figueroa Brander de Valparaíso este sábado 28 de enero a contar de las 18 horas.

Y Mauricio Pellegrino puso a prueba un carrusel en el ataque de la U: todos tuvieron su oportunidad para ganarse un lugar en el tridente ofensivo. Pero en la lucha, al parecer, se impuso el atacante uruguayo Cristian Palacios, quien reemplazará a Nicolás Guerra. El Chorri tendrá la oportunidad de confirmar la Ley del Ex ante los hispanos, precisamente el club que lo hizo saltar al Centro Deportivo Azul, aunque habrá que ver si se ubica cargado al sector izquierdo o será el centrodelantero y Leandro Fernández se moverá por aquel sector.

Pero también habrá una modificación obligada: Nery Domínguez no será parte de la oncena, pues presentó algunos problemas físicos durante la semana que, de hecho, provocaron que el martes no pudiera hacer completa la práctica con el resto del plantel. En su lugar comenzará Luis Casanova, quien tendrá su retorno. De hecho, por esa precaución fue que Ignacio Tapia llegó al estadio en el bus de la delegación, que contó con cuatro zagueros, pues el ex Racing no fue considerado ni para el banco.

Otro que volverá al equipo es el argentino Emmanuel Ojeda, quien dejará en el banco de suplentes a Mauricio Morales tras haber completado la fecha de suspensión por acumular cinco tarjetas amarillas en el Campeonato Nacional anterior. "Estuvo trabajando bien, tuvo unos días que no entrenó por un golpe en la rodilla en La Serena, pero ha estado bien", manifestó el DT argentino.

La oncena de la U ante Unión Española tiene a Casanova en lugar de Nery Domínguez

"Es un jugador que tiene mucho para mejorar, vemos evolución a nivel posicional y fluidez. A pesar de que Mauricio lo hizo bien, con Emma y con él tenemos la posición bien cubierta. Ojeda va desde el inicio", confirmó el ex adiestrador de Vélez Sarsfield de Argentina. Israel Poblete, de buenos minutos en la caída frente a los de la usina, también arrancará el partido ante Unión Española.

Así las cosas, Universidad de Chile alineará a Cristóbal Campos en la portería; Juan Pablo Gómez, Luis Casanova, Matías Zaldivia y José Castro en la defensa; Emmanuel Ojeda, Israel Poblete y Federico Mateos en el centro del campo; Renato Huerta, Leandro Fernández y Cristian Palacios en el tridente de ataque.