Universidad de Chile quiere dejar atrás la derrota sufrida ante Huachipato en el estadio Santa Laura. Los azules se medirán a Unión Española en la segunda jornada del Campeonato Nacional 2023 en un equipo que tendrá una modificación en el mediocampo, pues el argentino Emmanuel Ojeda ya está disponible para jugar tras haber cumplido un partido de suspensión por llegar a cinco tarjetas amarillas en el torneo anterior.

Por cierto, en la zona media del Romántico Viajero todavía hay mucho ojo puesto, tanto de la gerencia deportiva de Azul Azul como del cuerpo técnico que encabeza Mauricio Pellegrino, quien luego de la caída ante los acereros dejó abierta la puerta para una nueva incorporación. Y ya hay contactos para fichar a Felipe Gutiérrez, quien rescindió su contrato con Universidad Católica tras no tener opciones de ganar terreno en la consideración de Ariel Holan.

En la antesala al duelo frente a los hispanos, el Flaco Pellegrino abordó la posibilidad de esta incorporación, aunque esquivó referirse específicamente al talentoso futbolista zurdo nacido en Quintero. "Nunca hemos hablado de jugadores que no están porque nuestra intención es querer el mejor equipo posible", dijo el ex DT de Vélez Sarsfield, algo que bien puede interpretarse como un no, pero sí.

Pellegrino: "Nos replanteamos las posibilidades si hay nombres que pueden ayudar al equipo"

Sobre todo por las palabras siguientes. "Nunca hemos hablado de jugadores que no están, porque nuestra intención es querer el mejor equipo posible. Cuando hay nombres que pueden ayudar al equipo, nos replanteamos las posibilidades. Estar en la U es de máxima exigencia y yo exijo lo mejor para el plantel. Es proporcional a lo que pide el entorno, vamos a estar atentos hasta el final", apuntó el ex ayudante de Rafa Benítez.

"No hablaré de nombres propios porque no corresponde, pero el deseo de mejorar el equipo siempre está", cerró Pellegrino, quien no reconoció abiertamente el interés de la U en Felipe Gutiérrez, seguramente para no torpedear la negociación, pues el ex Betis de España también tiene acercamientos con Unión La Calera para continuar su carrera. ¿Irá al Centro Deportivo Azul? El tiempo dirá. Y el mercado de pases está abierto hasta 24 horas antes del inicio de la cuarta jornada...