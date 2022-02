Mariano Puyol le pone tarea a Universidad de Chile: "Me gustaría verla jugando bien"

Universidad de Chile tiene la obligación de llevarse una victoria ante Ñublense en Talcahuano este lunes (18:00 horas), si no quiere perderle pisada al líder, Universidad Católica, en la tabla de posiciones. El duelo cerrará la tercera fecha del Campeonato Nacional.

El conjunto azul, si bien ganó los dos partidos oficiales que ha disputado en la presente campaña, ha recibido críticas por su juego, especialmente en el último juego ante Deportes Antofagasta, cuando entregó todo el dominio pese a jugar con un futbolista de más.

Así lo cree una de las leyendas del elenco universitario, Mariano Puyol, que marcó época con once temporadas vistiendo la camiseta de la Y, espacio en el que anotó 76 goles en más de 200 partidos a nivel profesional.

En contacto con RedGol, el ex delantero asume que para hoy espera "ganar, sin duda, pero me gustaría ver a la U jugando bien, jugando a ganar, con consistencia. Necesita hacer un buen partido, no sólo ganar", explica el fogonero.

En la evaluación, Puyol cree que al elenco que entrena desde esta temporada Santiago Escobar "todavía le falta juego y jugar bien al fútbol, mostrarse como un equipo con punch. Que juegue como uno quiera", pide.

Finalmente, el ex capitán universitario espera festejar un hecho inédito. "Cuánto tiempo ha pasado desde que la U no gana tres partidos seguidos, sería un carnaval para el hincha, que lo espera hace bastante tiempo", concluye.

Universidad de Chile no derrota a Ñublense desde el regreso de los Diablos Rojos a Primera División, y los chillanejos se impusieron con un penal de Nicolás Vargas en el minuto 89 en su último enfrentamiento, en noviembre pasado.