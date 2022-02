El arquero de Universidad de Chile, Hernán Galíndez, analizó su presente y futuro con el Chuncho tras su arribo a los azules este 2022 para sumarse al plantel encabezado por Santiago Escobar. El argentino nacionalizado ecuatoriano ha sido figura de la U en el inicio de la temporada.

“Estoy bien, tranquilo, contento, sin novedades. Aún adaptándome, pero entendiendo ya la importancia de este equipo y de la institución, en el país y a nivel internacional. Tratando, también, de responder y de ser aporte”, dijo el meta a Publimetro en la previa del duelo de hoy contra Ñublense que cierra la tercera fecha del Campeonato Nacional.

Galíndez agregó que “tenemos el objetivo, como todos, de pelear lo más alto que se pueda. Lo máximo sería salir campeones. Por supuesto que eso no va a ser fácil, pues aún tenemos muchas cosas que mejorar, pero apuntamos a eso”.

“El torneo es muy competitivo, hay equipos muy buenos, se han visto buenos rendimientos y eso dice que no va a ser fácil ningún partido: habrá que ir fecha a fecha para devolverle a la U el prestigio que siempre tuvo y, siendo uno de los grandes del país, debe pelear los primeros puestos”, complementó el meta.

Consultado por los rivales de su puesto, Galíndez tuvo el profesionalismo y claridad para destacar el trabajo del arquero de Colo Colo. Los azules se verán las caras contra el archirrival en la quinta fecha.

“A Brayan Cortés lo había enfrentado en 2019 por la Copa Sudamericana y lo vi atajar contra Bolivia, donde me parece que hizo un partido impresionante. Sin duda, es uno de los mejores en nuestro puesto en el torneo. Hay grandes jugadores en todos los equipos, pero, en mi puesto, lo de Cortés no puedo decir que me sorprendió, porque lo conocía y sé las características y el potencial que tiene, pero sus actuaciones han sido sobresalientes”, sentenció el arquero de la U.