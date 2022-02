La autoridad que ha mostrado en los partidos de Universidad de Chile el portero Hernán Galíndez ha hecho que los hinchas lo empiecen a destacar en sus funciones en el Campeonato Nacional. Por lo mismo, siempre se habla de que llegó a ser un referente del plantel, aunque el meta asegura que está lejos de asumir un rol por obligación.

"No sé, siempre respondo lo mismo, me cuesta decir que soy referente. Hago mi trabajo lo mejor que puedo, parte de eso es hablar, intentar dar indicaciones y ayudar al equipo desde el punto de vista que es más amplio que el resto de mis compañeros. Si eso me ayuda después convirtiéndome en un referente, bienvenido sea. Pero no es mi intención serlo. Trabajo así, atajo así y trato en mi experiencia de ayudar", comenta Galíndez.

El portero asegura que siempre se ha mantenido igual en toda su carrera y le ha servido para conseguir importantes objetivos, pero que no lo mata asumir el rol de capitán.

"No cambio mi forma de ser, soy así. Tengo 34 años, más de 400 partidos en primera y entiendo que lo que me llevó a jugar en la selección de mi país y llegar a este equipo tan grande es la forma de ser dentro y fuera de la cancha. Un jugador de fútbol no puede ser solo dos horas de entrenamiento y después olvidarse. Trato de vivir el día completo para mi profesión. Unos podrán decir que soy ejemplo, otros referente, pero es mi forma y trato de llevarla a cabo lo mejor. Si algún momento me toca ser capitán será privilegio, pero está muy lejos", precisa el portero.

Por lo mismo, el ecuatoriano asegura que le sorprendió cuando se daba por hecho que Santiago Escobar lo trajo para ser capitán, sin conocer antes al plantel.

"Muchos dijeron que sería capitán, porque el técnico me conocía y eso está alejado de la realidad. Si asumo mi responsabilidad por ser uno de los grandes del plantel. He sido capitán de Universidad Católica de Quito, en la selección y eso lo he logrado con trabajo, mentalidad y trabajar la parte mental con una persona especializada, y eso me lleva a disfrutar los partidos, a todos darle la misma importancia y no sentir que uno es más importante que otro", finaliza.