Universidad de Chile cuenta las horas para el partido de este lunes frente a Unión La Calera. La U quiere alejarse aún más en la punta de la tabla de posiciones y visitará al complicado cuadro cementero, que tiene apenas ocho puntos en la zona de descenso del Campeonato Nacional.

Gustavo Álvarez define los nombres convocados para el encuentro y la gran novedad es Nicolás Guerra, a quien vuelve a considerar luego de tres partidos. El delantero no fue llamado frente a Palestino, Huachipato y Deportes Iquique, pero será convocado para este lunes, según Emisora Bullanguera.

El ex Ñublense no ha tenido protagonismo este año y ha perdido terreno frente a los goles de Cristian Palacios (siete en esta temporada) y Luciano Pons (ambos con tres). Y aunque no aparece en la formación que preparó el DT en la semana, Guerra puede volver a sumar minutos.

Su ausencia tenía que ver con una “injusticia”, según Álvarez. “Llevar 18 hace que cada día de citación haya injusticias como jugadores que quedan fuera de la banca. Nicolás ha quedado afuera porque solamente podía llevar 18. Jugamos con un delantero centro y otro en el banco, y no había lugar para tres”, dijo el DT.

Guerra no suma minutos desde el partido contra Unión Española (el pasado 8 de abril) | Photosport

Siguiendo con lo informado por el mencionado sitio, otro punto importante de la citación es la ausencia de José Castro. Un esguince de tobillo complica al canterano azul, quien aparecía como el gran reemplazante de Marcelo Morales, suspendido frente a La Calera por acumulación de tarjetas amarillas.

Por el momento, la formación que prepara la U es con Gabriel Castellón al arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Ignacio Tapia y Matías Sepúlveda en defensa; Marcelo Díaz, Israel Poblete y Maximiliano Guerrero en el mediocampo; Luciano Pons, Cristian Palacios y Leandro Fernández en delantera.

Los convocados de la U frente a Unión La Calera

Arqueros: Gabriel Castellón y Cristopher Toselli.

Defensas: Israel Poblete, Franco Calderón, Ignacio Tapia, David Retamal yRenato Cordero.

Volantes: Fabián Hormazábal, Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Matías Sepúlveda, Juan Pablo Gómez, Emmanuel Ojeda, Federico Mateos y Lucas Assadi.

Delanteros: Leandro Fernández, Cristian Palacios, Luciano Pons y Nicolás Guerra.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.