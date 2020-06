Johnny Herrera: "Un retorno a la U debe ser para aportar y no para colgar los guantes"

Apenas salió el rumor de la posible partida de Fernando de Paul a México, los hinchas de Universidad de Chile alucinaron de inmediato con la posible vuelta de Johnny Herrera al arco azul.

Recordemos que en diciembre de 2019 se terminó el contrato del Samurai con la U y el vínculo no fue extendido poniendo fin ocho años desde que volvió en 2011 de la mano de Jorge Sampaoli.

Johnny Herrera en conversación con ADN aclara que de volver a Universidad de Chile, debe ser para aportar y no por lo que ganó antes con la camiseta universitaria.

Johnny Herrera enfrentando a la U con la camiseta de Everton (Agencia Uno)

"Si se da un eventual retorno a la U tiene que ser para aportar y no para colgar los guantes. Quizá merezco retirarme allá, pero un jugador no puede competir solo con su historia", aseguró.

En todo caso, aclara que "hoy por hoy no es tema volver a Universidad de Chile. Pienso respetar mi contrato en Everton. Vamos a ver cómo llego a fin de año y ahí veré la posibilidad".

Johnny Herrera también transparentó que su relación con sus ex compañeros de la U, es buena. "Cuando me tocó estar en la banca de la U me maté entrenando y apoyando a los compañeros, nunca tuve problema con nadie. Lo más fácil era arrancar. Tuve la mejor relación con todo el mundo", cerró.