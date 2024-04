Luciano Pons tuvo un difícil debut con la camiseta de Universidad de Chile. El delantero se estrenó frente a Audax Italiano con la ilusión de empezar la temporada de la mejor manera, pero todo se le complicó cuando fue expulsado a los 58′ por un codazo a Santiago Dittborn.

El futbolista argentino no pudo jugar la siguiente fecha y la expulsión lo hizo perder terreno entre los delanteros en los partidos que siguieron. Solo volvió a la titularidad en la fecha 8 y respondió de gran manera: con un gol en el empate frente a Coquimbo Unido. Ahora, cuenta cómo llevó el difícil inicio.

En diálogo con D Sports, el delantero confesó que acudió a ayuda psicológica dentro del club. “Es algo que uno muchas veces dice que no es necesario, pero después de la expulsión hablaba mucho con la psicóloga del club y me ha ayudado un montón”, explicó.

“Me ha ayudado también a abrir la mente, a tomar el momento de hoy y no tratar de pensar en lo que pasará más adelante. Eso es algo que me venía jugando en contra y me va a ayudar a que, cuando me toque jugar, estar preparado y hacerlo de la mejor manera”, agregó.

Luciano Pons y la U se mentalizan por el título

Universidad de Chile se mantiene invicta en la punta del Campeonato Nacional, donde le saca tres puntos de ventaja a su seguidor más cercano (Palestino). En el Centro Deportivo Azul están ilusionados con entregarle a la hinchada un título después de siete años.

“Estar en la U te obliga a pelear todos los torneos. Hoy tenemos la mentalidad en dejar al equipo en lo más alto, sacar la mayor cantidad de puntos en esta rueda y quedar primeros para hacer una mini pretemporada y arrancar la segunda parte del año de la mejor manera. Ojalá a fin de año poder estar, después de tantos años, festejando un título”, contó Luciano Pons.

