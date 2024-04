Uno que poco a poco está agarrando ritmo en Universidad de Chile es Luciano Pons, quien dejó de lado su mala racha para convertir su primer gol con la camiseta bullanguera ante Coquimbo Unido.

Un tanto que lo llena de energía para seguir en la lucha por un puesto de titular en la delantera de la U, donde ahora debe ir mano a mano con Cristián Palacios por una oportunidad.

“Vengo trabajando como del primer día, con mucha humildad y sacrificio, tratando de ganarme un puesto como hacemos todos. Sabemos que vuelve Chorri, que es muy importante, pero estamos todos preparados para el que le toque el domingo y lo haga de la mejor manera”, comentó Pons.

Por lo mismo, asegura que su gol del fin de semana fue un desahogo en su paso por la U: “Era algo que venía buscando, necesitaba convertir para tener tranquilidad personal y seguir trabajando con humildad, superándome al día a día y estar preparado”.

Pons hace su autocrítica

El delantero argentino no había podido brillar con la U, luego de que fue expulsado en el primer partido del torneo ante Audax Italiano, además que luego le tocó venir siempre desde el banco de suplentes.

Una situación que se tuvo que tomar con profesionalismo, donde aprovechó el tiempo para su adaptación y ponerse a punto para poder competir de la mejor forma por un puesto.

“La adaptación, con la confianza del entrenador y el plantel desde el primer día. Me he sentido cómodo en el club, tratando de trabajar y mejorar físicamente en el día a día. Venía de una liga en la cual físicamente no estaba al cien, porque sabemos que Colombia es muy técnica y físicamente nacen con eso, no se entrenan tanto”, explicó.

“Creo que también esa expulsión y ese partido, con la ansiedad de querer demostrar, de hacer las cosas bien, me excedí y me jugó una mala pasada. Fui bajando el carácter, tratando de manejar de mejor manera para que no vuelva a suceder. Ahora ni hablo con el árbitro para no desenfocarme”, finalizó.

