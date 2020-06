Johnny Herrera se ilusiona con volver a la U: "Aunque a algunos no les guste, será mi casa siempre"

Johnny Herrera no ha escondido nunca su cariño por Universidad de Chile. Y pese a su polémica salida del conjunto estudiantil, el arquero se ilusiona con volver a lo que define como su hogar.

En conversación con Al Aire Libre en Cooperativa, el guardameta de Everton habló sobre el interés que existiría en el bulla para traerlo de vuelta y darle el retiro que un ídolo de la institución se merece. "Todos saben lo que siento por la U. Es mi casa y aunque a algunos no les guste, será mi casa siempre, pero hoy estoy en Everton. Acá me recibieron de forma epectacular, tengo que respetar contrato y al menos hasta fin de año no podría pasa".

"Hoy le debo respeto al club donde estoy, que es Everton de Viña, así que no hay ninguna posibilidad (en lo inmediato)... Quizás podría volver a conversar a fin de año y falta mucho, pero tiene que correr mucha agua debajo del puente para que lleguemos a diciembre", agregó.

En marzo de este año, Johnny Herrera volvió al Estadio Nacional para enfrentar a la U. Los hinchas lo recibieron y lo despidieron a lo grande. Foto: Agencia Uno

Para Herrera, su regreso a los estudiantiles debería depender de su rendimiento en el torneo una vez se reanude. "Cualquier futbolista que se destaca en su club y hace buena campaña debe tener derecho de aspirar a un club como la U".

Ahí entró de lleno a su posible retorno a los azules. "Habría que conversarlo. Tengo cercanía con gente que trabaja en el club (...) si en algún minuto está la posiblidad y puedo volver al club, lo hablaré con la gente indicada", remató.