Guillermo Hoyos recuerda su paso por la U y no titubea a la pregunta: ¿campeonar o vencer a Colo Colo en el Monumental?

El técnico Ángel Guillermo Hoyos aún sigue presente en los hinchas de Universidad de Chile, pues, a parte de estar al mando del equipo por 18 meses y ganar el Torneo de Clausura 2017, es recordado por varias frases célebres como, por ejemplo: Gonzalo Jara era igual que Gerard Piqué o que Felipe Mora era el “guaje” Villa o que Matías Rodríguez tenía un juego similar al brasileño Dani Alves.

En esta ocasión, el técnico que ahora dirige a Club Atlético Aldosivi de Argentina conversó en Todos Somos Técnicos de CDF sobre su paso por la U y una de las grandes deudas que tiene el club con sus hinchas: vencer a Colo Colo en el Estadio Monumental.

Por lo mismo, al ser consultado si prefería ser campeón de liga o cortar esa racha y vencer al Cacique en su cancha no titubeó: “Lo del campo de Colo Colo es una situación, yo no le llamo miedo, ni temor ni nada de esas cosas. Son cosas que suceden y que muchas veces, en otros equipos de otras latitudes del mundo, también sucede. Personalmente cambio un triunfo de Colo Colo por un campeonato”, dijo.

Guillermo Hoyos estuvo al mando de la U por 18 meses. (FOTO: Agencia Uno)

“Nunca se pensó llevar al equipo fuera de Santiago. Colo Colo es un partido importante, pero para mí la liga es más importante. Queríamos ganarlo, teníamos las herramientas, teníamos a los jugadores, que para mí eran de categoría internacional, pero las cosas no se dieron”, agregó.

Pero eso no fue todo, porque también tuvo grandes palabras para Lorenzo Reyes, actual volante de Atlas de México. “Es un jugador extraordinario. Lolo solo jugaba en el mediocampo, cuando estábamos bien en el campeonato. Lolo abarca mucho terreno, no solo en lo físico, sino en las lecturas de juego que realiza. Para mí no es solo un jugador de selección, sino también de Europa”, sentenció.

Recordemos que el paso de Hoyos al mando de los Azules dejó: 34 victorias, nueve empates y 18 derrotas, con 87 goles a favor y 79 en contra.