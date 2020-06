Francisco Arrué y sus días más duros en su paso por la U: "Tenía que salir con carabineros del estadio"

El 2006 uno de los grandes golpes del fútbol nacional lo dio Universidad de Chile, porque fichó al por entonces volante Francisco Arrué, proveniente de Universidad Católica.

El ex mediocampista, que se formó y debutó en Colo Colo, se había hecho un nombre en el elenco de la precordillera, pero al terminar su contrato con los cruzados y no ser renovado, se fue a la U.

"No me quería ir de Católica, esperé seis meses la renovación, pero no mostraron el interés que yo esperaba", explicó el ahora entrenador a radio Cooperativa.

Luego, habló de su llegada a los azules, donde estuvo desde 2006 a 2008, cuando partió a Atlético Nacional de Medellín.

Francisco Arrué pasó directo de la UC a la U

"Fue difícil, la gente (de la U) no me trató bien al principio, tenía que salir con Carabineros del estadio, pero después con fútbol me los gané", explicó Pancho Arrué.

Francisco Arrué se retiró del fútbol en 2016, vistiendo los colores de Coquimbo Unido, y ahora es DT, haciendo sus primeras armas en Colchagua.