Universidad de Chile ha sido uno de los equipos más activos en el mercado y aseguró el fichaje de Federico Mateos, escogido como el mejor volante mixto del Campeonato Nacional 2022 por su notable actuación en Ñublense.

Sin embargo, el jugador de 29 años recorrió un largo camino para llegar al Romántico Viajero. En conversación con LUN, Mateos habló de su travesía y lo que lo motivó a fichar por la U.

Su salida de Boca Juniors

Federico Mateos se formó en un grande de Argentina. Estuvo en Boca durante diez años y tuvo que salir del club inesperadamente tras la llegada de Leandro Paredes, seleccionado de la Albiceleste.

“Fue difícil porque yo estaba desde los ocho años y esto fue a los 18. Estuve diez años con una tranquilidad y cuando uno es chico cree que todo seguirá su camino. Cuando empecé a crecer había jugadores que estaban llegando al plantel, que eran más chicos que yo, como Leandro Paredes, quien ahora salió campeón del mundo. Y me tocó salir porque la misma gente del club me dijo ‘llegamos hasta acá porque creemos que no tendrás lugar’. Fue difícil porque me había encariñado, me costó mucho, pero, al fin y al cabo, no quedaba otra”, expresó.

Cuando salió del cuadro xeneize, pasó por algunos clubes, pero sin éxito. Las cosas se pusieron difíciles sin equipo y con falta de dinero, decidió trabajar de garzón. En aquellos momentos se replanteó dejar el fútbol y estudiar para ser profesor de Educación Física. Pero a pesar de los obstáculos siguió y hoy destaca en el balompié criollo.

Sus razones para firmar con el Bulla

El mediocampista tuvo una actuación destacable en Ñublense. El cuadro chillanejo clasificó por primera vez en su historia a la Copa Libertadores, pero esto no logró convencer a Mateos para quedarse. El futbolista contó sus motivos para llegar al CDA.

“Es una mezcla de cosas, su hinchada es muy importante. Me tocó verlos en la parte de abajo, y siempre se veían estadios llenos y cualquier jugador sueña con disfrutar y jugar con esa hinchada, como me pasó en Ñublense. También poder jugar en un equipo grande, de renombre. Era algo que siempre soñé”, comentó.

Además, expresó que algunos de sus compañeros e incluso el presidente de Ñublense, Sergio Gioino, le recomendaron que no dudara en firmar por la U.

“Espero poder responder a la confianza y ayudar al equipo a conseguir cosas importantes”, sentenció el nuevo fichaje de los azules.

Universidad de Chile saldrá a la cancha este miércoles en donde enfrentará a Coquimbo Unido a las 20:00 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Allí, Mateos podría ver sus primeros minutos con la camiseta azul.