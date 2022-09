Universidad de Chile está viviendo, otra vez, una campaña que puede llevarlos al descenso. El Romántico Viajero es uno de los colistas del Campeonato Nacional y tiene siete finales por delante para evitar caer a la Primera B, lo que ha generado una serie de especulaciones y que tienen a un nuevo candidato a la banca: Carlos Véliz.

Durante la últim semana, en el elenco estudiantil se echó a correr un rumor de un quiebre con Diego López. Los dichos, a cargo de la pareja de Felipe Seymour, fueron desmentidos por la institución, pero pese a esto los problemas en la cancha son evidentes con el uruguayo al mando.

La noche de este miércoles en conversación con DirecTV el técnico del equipo femenino de Universidad de Chile, Carlos Véliz, abordó la opción de tomar el fierro caliente. "Me seduce la posibilidad de dirigir el fútbol masculino, quiero probarme, me gustaría llegar, si llega esa chance no diría que no. Hay que estar preparado para esa ocasión. La idea es seguir trabajando día a día", comenzó señalando.

Tras ello, el entrenador de las Leonas habló fuerte y claro. "Si la dirigencia piensa o estima quer yo debo estar al mando de la dirección técnica del primer equipo masculino, yo no tendría problemas en aceptar ese desafío", lanzó. Eso sí, dejándole su apoyo al actual cuerpo técnico. "De todas formas hoy está Diego López y hay que apoyarlo".

En esa misma lína, Carlos Véliz enfatizó en que solo espera lo mejor para el Bulla. "Nosotros no somos ajenos a la realidad institucional del club. Somos conscientes de lo que pasa. Nos duele el momento que vive el equipo masculino de la U. Esperamos que los resultados mejoren de aquí en adelante".

El DT azul también ha sido vinculado con la selección chilena y, si bien descartó acercamientos y reconoció que le gustaría, recalcó que prefiere al Romántico Viajero. "Por el momento que vive el club, hoy entre la Roja y el primer equipo masculino, con el afán de dar una mano, elegiría a la U".

Carlos Véliz no pierde el foco de la U femenina

Pese a que se ofreció abiertamente a asumir el banquillo del equipo masculino, Carlos Véliz no pierde el foco del femenino. El técnico habló del presente de las Leones en el Campeonato Femenino de Primera División y aseguró que están ilusionados.

"Estamos pasando por un buen momento con el equipo, se viene un calendario bonito en esta segunda rueda y nos preparamos muy bien para enfrentarlo de la mejor manera posible", dijo el DT campeón con las azules la temporada pasada.

De hecho, no escondió su deseo de hacer historia en el plano internacional. "La Copa Libertadores, siempre ha sido un sueño para mí, he estado cerca de poder ganarla. Espero conseguirla. Estamos esperanzados de lo que estamos haciendo y queremos posicionar a la U en los equipos más grandes del continente".

Finalmente le dejó un mensaje a sus jugadores. "Deben sentir el hambre que siente el cuerpo técnico de querer ganarlo todo. Buscamos ser protagonistas con o sin balón. Tenemos estímulos en cada entrenamiento para las futbolistas".