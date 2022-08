Según detalló el periodista Francisco Caneo en Radio Cooperativa, la semana post Clásico Universitario en el CDA no ha sigo nada fácil con ambiente tenso y entrenamientos a pierna fuerte. En medio de ese panorama, el reportero informó que dos jugadores del Chuncho estuvieron cerca de irse a los combos el lunes.

Universidad de Chile se convirtió en una bolsa de gatos y no hay caso con encontrar la tranquilidad. Tras perder el Clásico Universitario por goleada contra la Católica, los azules quedaron a un punto de la zona de descenso, en lucha por la permanencia por cuarto año consecutivo.

Eso ya parece algo “normal”, pero una nueva arista se abrió en el Centro Deportivo Azul con las palabras de Juli Zeitune en ESPN, quien manifestó que el DT de la U, Diego López, “no da las respuestas”. En términos prácticos, dejó botando que los jugadores no le creen al entrenador. Juli Zeitune es la pareja del capitán de la U, Felipe Seymour…

El mediocampista de Universidad de Chile salió a explicar el embrollo este miércoles en rueda de prensa, asegurando que ya habló con sus compañeros sobre el tema, además de asegurar que no se han filtrado detalles de la interna del Chuncho.

Pero ahora surge un nuevo antecedente: según reveló Francisco Caneo en Radio Cooperativa, el lunes casi hubo round en el entrenamiento de Universidad de Chile con dos jugadores que estuvieron muy cerca de irse a los golpes, en un ambiente completamente enrarecido.

“Una polémica que nace de las declaraciones que da la comunicadora de ESPN, Juli Zeitune, que aseguró que había un quiebre entre los jugadores y el entrenador Diego López: ‘no da las respuestas’, decía la panelista”, dijo de entrada Caneo.

El reportero de la actualidad azul agregó que “esto todo normal, todo bien, todo tranquilo, pero la relación sentimental que tiene con Felipe Seymour abrió las aguas en el CDA. No han sido entrenamientos fáciles en la Universidad de Chile, me hablaban de una tensión constante entre los jugadores y entre los jugadores con el técnico. Es más: hubo… no una pelea, pero sí un amago entre dos jugadores de Universidad de Chile en el entrenamiento del lunes. Han sido prácticas que se han caracterizado por la intensidad y la pierna fuerte entre todos los integrantes del equipo”.

Francisco Caneo sentencia que “con estas declaraciones de la pareja de Seymour se abre el flanco de la desconfianza hacia el capitán de Universidad de Chile porque su pareja da este tipo de detalles”.