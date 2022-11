Universidad de Chile ya no tiene ninguna esperanza de ganar algún título en la temporada 2022. Gracias a una tremenda actuación de Miguel Pinto y a un postrero gol de cabeza del uruguayo Manuel Fernández, Unión Española venció por 1-0 a los azules y se instaló en la gran final de la Copa Chile, una instancia en la que se medirá a Magallanes.

Así las cosas, en el directorio de Azul Azul parece haber un cambio de planes en torno a la figura de Sebastián Miranda, que había ganado bonos para continuar en el cargo de director técnico en 2023. Así al menos lo había manifestado Cecilia Pérez, una de las directoras que tiene la concesionaria. Lo propio había hecho Michael Clark, el presidente que tiene la empresa que controla el destino del Romántico Viajero.

Pero eso parece haber cambiado. "Es una pena no más. Con esto queremos cerrar de la mejor manera el sábado o el domingo y finalizar este año para empezar a pensar en el próximo. Nada. Se intentó, no se pudo. No fue el año que queríamos ni esperábamos", expresó el ingeniero comercial en alusión a los ciclos del colombiano Santiago Escobar, del uruguayo Diego López y los dos interinatos del Seba.

"Las evaluaciones se hacen a fin de año. Todavía queda poco, pero queda. Tenemos que empezar a pensar en el próximo año. Claramente las cosas no anduvieron como nosotros queríamos. Hubo cosas buenas, otras malas. Y hay que hacer cambios", sentenció Michael Clark, consciente de que habrá varias modificaciones para afrontar el 2023 como dice Bad Bunny en una de sus canciones.

Por cierto, el empresario no escapa a la culpa. "Nosotros somos autocríticos y lo hemos dicho: los resultados no son los que nosotros esperábamos. La U no se merece estar en este lugar. Unión Española ganó bien", cerró el mandamás de AA.