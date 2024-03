Universidad Católica está inmersa en una delicada crisis deportiva en estos primeros meses del 2024. Los cruzados despidieron a Nicolás Núñez tras quedar fuera de la Copa Sudamericana, viéndose obligados a buscar un reemplazo con la temporada ya en marcha.

Obviamente que esto genera problemas a la hora de dar con un nuevo DT. Son pocos los que están dispuestos a tomar una campaña que ya arrancó y con el plantel ya armado.

En ese listado de pocos interesados está el argentino Gabriel Milito, quien hasta hace poco era el principal candidato de la dirigencia cruzada. Y decimos hasta hace poco porque finalmente el trasandino optó por rechazar el ofrecimiento de la UC.

Según información entregada por Radio Cooperativa, el ex DT de Argentinos Juniors no se mostró interesado en el ofrecimiento de José María Buljubasich. Al ex defensor no le llamó la atención ni el proyecto deportivo ni en la oferta económica.

Además, se menciona que Milito tiene en sus manos otras ofertas bastante más tentadoras, como Belgrano de Córdoba, Tigre y ahora último Atlético Mineiro de Brasil, elenco que se quedó sin DT tras la salida de Luiz Felipe Scolari.

Así las cosas, el interinato de Rodrigo Valenzuela en la UC tendrá que extenderse por un tiempo más. La situación es complicada, ya que por la fecha FIFA no podrá contar con el seleccionado Alexander Aravena ante La Calera, además de tener varias otras bajas por molestias físicas en su plantel.

¿Cuándo juega Universidad Católica ante La Calera por la fecha 1 pendiente del Campeonato Nacional 2024?

Los cruzados visitarán a los cementeros este viernes 22 de marzo desde las 19:00 horas en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar. La UC suma cuatro puntos en cuatro partidos disputados por el torneo, ubicando por ahora el duodécimo puesto.

