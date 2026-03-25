La Copa de la Liga sigue adelante y este miércoles hubo noticias más que importantes en la zona centro-sur del país. Ñublense se hizo respetar en su casa y con su gente para vencer por la cuenta mínima a Universidad Católica, alcanzando el liderato de la tabla de posiciones del Grupo B.

El elenco dirigido por Daniel Garnero quería mantener su racha luego de haber vencido a la Universidad de Concepción en el debut. Sin embargo, en Chillán se encontraron con un cuadro de Juan José Ribera que aguantó e hizo daño en el momento clave.

La situación deja más que atenta a la UC con lo que pueda pasar en la otra llave. Y es que si Cobresal logra derrotar al Campanil, podría incluso desplazarlos muy cerca del fondo.

Ñublense amarga a Universidad Católica y lidera la tabla de la Copa de la Liga

Ñublense da el golpe en el Grupo B de la Copa de la Liga 2026. Los Diablos Rojos dejaron los tres puntos en casa y se ilusionan con entrar a la fase final dejando en el camino a Universidad Católica.

Católica pierde la cima de la tabla contra Ñublense y sufre en la Copa de la Liga. Foto: Photosport.

En un partido muy disputado, Giovanny Ávalos se encargó de anotar el gol del triunfo de los chillanejos. Con ello, asegura el liderato y le permite soñar al cuadro de Juan José Ribera con dar el golpe rumbo a la clasificación.

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Con este resultado, Ñublense alcanza los 4 puntos y es el líder del Grupo B de la Copa de la Liga. Esto, eso sí, a la espera de lo que pase en la otra llave entre Cobresal y Universidad de Concepción.

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En Universidad Católica el panorama no queda para nada favorable. Los Cruzados se estancan, por ahora, en el segundo lugar con 3 unidades, pero en riesgo de caer hasta el tercer puesto si es que los Mineros se imponen contra el Campanil.

Habrá que ver si es que este presente se mantiene y así los chillanejos puedan clasificar a las semifinales del torneo. Siendo un certamen tan corto, cualquier revés puede costar muy caro una vez finalice esta ronda.

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Ñublense derrota a Universidad Católica y se sube a la cima del Grupo B de la Copa de la Liga. Los Diablos Rojos suman puntos de oro para así ir poniendo un pie en semis, aunque todavía queda mucho para cantar victoria.

Así queda la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa de la Liga tras el duelo entre Ñublense y U. Católica

G E P GF GC DG PTS 1. Ñublense 1 1 0 2 1 1 4 2. U. Católica 1 0 1 2 2 0 3 3. Cobresal 0 1 0 1 1 0 1 4. U. de Concepción 0 0 1 1 2 -1 0

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En resumen, la tabla de la Copa de la Liga para Ñublense y Católica…