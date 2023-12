Que Roberto Gutiérrez es hincha de Universidad Católica no es un secreto. El Pájaro ha revelado en varias ocasiones que su corazón está pintado de blanco con una franja azul al medio, y que su gran sueño era terminar su carrera en San Carlos de Apoquindo. Deseo que cada vez se ve más lejos.

Gutiérrez dejó Deportes Recoleta luego de un semestre en el que prácticamente no jugó. Apenas 57 minutos en cinco partidos, un gol y una expulsión, fue el balance del originario de Curacaví en el elenco blanquiazul. El retiro está cerca, confirmó este lunes en una entrevista.

Todo indica que a fines de este año el Pájaro colgará los botines, siempre y cuando no lo llamen de la UC. En conversación con Deportes 13, confirmó que “la verdad está muy difícil seguir y vamos a terminar con mi carrera, están muy difíciles las posibilidades de continuar, tengo a mi familia en Curacaví y se hace complicado seguir”.

La prioridad de la familia Gutiérrez, por distintos proyectos personales, es no moverse de la Región Metropolitana. Precisamente esa fue la razón por la que dejó Ñublense (2021) y Cobreloa (2022). “Si sale algo podría cambiar, pero tendría que ver con mi familia las posibilidades”, agregó.

Roberto Gutiérrez dejó entrever que el final de su carrera es un hecho, pero que tiene el teléfono cargado a la espera de un llamado desde Av. Las Flores 13000. “Siempre lo he dicho, me hubiese encantado volver al club, tener mi retiro en la institución, por todo lo que viví”, explicó.

“Por distintas razones no se ha dado y es difícil que se dé, pero me quedo con la tranquilidad de haber vivido grandes momentos en el club. Me quedo con el 2010, me tocó llegar a mitad de año e hice muchos goles. Tuve la posibilidad de ganar el jugador del año por la revista El Gráfico y la ANFP y fuimos campeones después de cinco años. Por lo colectivo y lo que hice me quedo con eso”, añadió.

El delantero se ve de vuelta en el fútbol, pero más en el lado administrativo. “Siempre estaré ligado, está bien difícil, está complejo, pero hay que evaluar las opciones, quizás se abre la posibilidad en alguna gerencia. Siempre lo dije, no quiero ser entrenador, no me veo en eso”, destacó Gutiérrez.

De todos modos, para el Pájaro este es su cierre. “He tenido una linda carrera, siempre me voy a quedar con lo que me ha tocado vivir. Jugué en el extranjero y en la selección, no me queda una espina. Me quedo tranquilo después de 20 años de carrera. Cuando uno está dentro le cuesta dimensionar las cosas, pero este año me sentí más afuera del fútbol y pude disfrutar, recordar”, sentenció.

¿Cuáles fueron los números de Roberto Gutiérrez en su carrera?

Roberto Gutiérrez jugó en Universidad Católica, Deportes Melipilla, Everton, Colo Colo, Palestino, Santiago Wanderers, O’Higgins, Ñublense, Cobreloa y Deportes Recoleta en Chile. En el extranjero militó en Tecos de la UAG, Estudiantes de Tecos, Atlante y una filial de Cruz Azul, entre 2003 y 2023.

Allí disputó 442 partidos y anotó 156 goles. Es el segundo máximo goleador en activo de la UC, con 65 tantos. El Pájaro ganó tres títulos de Primera División con la UC (2010, 2016-C, 2016-A) una Supercopa (2016) y una Copa Chile con Palestino (2018).

