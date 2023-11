El arquero de Universidad Católica, Nicolás Peranic, ya palpita lo que será el Clásico Universitario contra la U, duelo que abre la fecha 27 del Campeonato Nacional, en la reanudación propiamente tal del torneo tras el parón por los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Peranic tuvo duras palabras para la organización del fútbol nacional, pero el argentino nacionalizado chileno también se enfocó en lo que será el duelo contra los azules.

“Es importante porque es un clásico. Todos los condimentos que hay puede que se magnifiquen, pero ya ser un clásico reviste mucha importancia. Queremos seguir en la senda de mejoría y mantener la posición”, dijo Peranic.

Agrega que “no creo que salvar el año de la Católica pase por un partido, esa es mi opinión. Pero sí es un partido muy importante. Sabemos lo que significa para la gente y para nosotros, trataremos de jugarlo con ese sentimiento”.

Respecto al presente del rival Nicolás Peranic tuvo una particular respuesta al ser consultado si vio la derrota de Universidad de Chile contra Everton y qué opina de las bajas que presenta el Chuncho para visitar a la UC.

“Obviamente vi el partido. ¿Sus bajas? Gracias a Dios no tenemos ese problema nosotros y lo tienen ellos. No me parece oportuno opinar qué consecuencia tiene para el técnico de ellos no contar con esos jugadores”, sostuvo el meta cruzado.

El meta de La Franja sentencia que “más allá de los nombres, es un partido de mucha envergadura e importancia. Esté quien esté dentro de la cancha es porque se lo merece y tiene aptitudes para hacerlo. Eso no le quita responsabilidad a ningún equipo. Nosotros gracias a Dios hemos ido sumando gente y eso es importante”.

El rival de la UC y cómo llega La Franja

Cabe recordar que la Católica enfrentará a una Universidad de Chile mermada: Nicolás Guerra esta suspendido por acumulación de tarjetas amarillas y Nery Dominguez con Ignacio Tapia fueron expulsados ante los ruleteros.

¿Cómo le irá a la Católica en la clásico contra la U ? ¿Cómo le irá a la Católica en la clásico contra la U ? YA VOTARON 0 PERSONAS

Además, la U tiene a Emmanuel Ojeda con un desgarro y a Cristóbal Campos en dudas por una lesión o decisión técnica del DT, Mauricio Pellegrino.

Antes del perón, la Católica derrotó por 0-3 a O’Higgins con triplete de Fernando Zampedri. La misión de La Franja es mantenerse por el camino del triunfo y mejorar el actual séptimo lugar en la tabla del Campeonato Nacional, por ahora en el límite de la clasificación a Copa Sudamericana.

Toda la actualidad del fútbol y deporte nacional e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News. ¡No te pierdas de ninguna novedad!

¿Cuándo se juega el clásico entre Universidad Católica y la U?

Universidad Católica recibe a la U por la fecha 27 del Campeonato Nacional, en un nuevo Clásico Universitario, este sábado 11 de noviembre desde las 15:00 horas en el estadio Santa Laura.

¿Cuántos años tiene Nicolás Peranic?

El arquero argentino-chileno de Universidad Católica, Nicolás Peranic, cumplió 38 años el pasado 2 de junio de 2023. En su carrera ha defendido las camisetas de Flandria, Acassuso, General Lamadrid, J. J. Urquiza, Defensores Unidos, Almagro, Magallanes, San Marcos de Arica, Deportes Melipilla y la UC.