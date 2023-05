Holan ironiza con la "novela de Católica" con su futuro y apunta que "el club es top five en Lationamérica"

Universidad Católica derrotó a Deportes Copiapó con claridad en el norte y pudo meterse una vez más en la pelea principal del Campeonato Nacional 2023. El equipo dirigido por Ariel Holan llegó a 22 puntos en medio de un sinfín de dudas con la continuidad del entrenador argentino.

Todo eso lo zanjó el gerente deportivo de Cruzados SADP, José María Buljubasich. Y mientras la UC afina detalles para recibir a Unión La Calera por la 15° fecha del certamen, Holan hizo un particular análisis de la actualidad.

“Veo que nuestros principales competidores tienen los mismos puntos que nosotros. Entonces se hace una novela de Católica y me llama mucho la atención”, expresó el adiestrador de 63 años, quien vive su segundo ciclo en San Carlos de Apoquindo. Después del primero, dirigió a Santos de Brasil y al León de México.

Holan añadió que “por otro lado, siempre rasgamos vestiduras de los proyectos. O creemos en los proyectos o no. Yo no me puedo hacer cargo de todo lo que se dice. Siempre en los proyectos puede haber miradas, ajustes, opiniones”.

Holan: “La UC está en el top five de instituciones serias de Latinoamérica”

Ariel Holan sabe que hay cuestiones por pulir en el equipo de Universidad Católica, que recibirá a los Cementeros en el estadio Santa Laura. Pero también está consciente de que como club, la Franja tiene muchas virtudes.

“Este es un club híper serio y muy democrático. Está acostumbrado a trabajar en equipo. Es una de las instituciones más serias de Latinoamérica, está en el top five, por su dirigencia, sus directores y el director deportivo”, expresó el DT que ganó la Copa Sudamericana 2017 con Independiente de Avellaneda.

¿Hubo más palabras de Holan? Por supuesto que sí. “Hemos sido bombardeados por una cantidad de versiones de las que yo no me puedo hacer eco”, cerró el entrenador nacido en Lomas de Zamora, para disipar todas las dudas en el ambiente de la precordillera.