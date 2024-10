Una bochornosa situación ocurrió en la Tribuna Marquesina del estadio Santa Laura, mientras se disputaba el Clásico Universitario, donde Universidad de Chile venció por 2-1 a Universidad Católica por el Campeonato Nacional.

Según quedó en el registro del programa de YouTube “Siempre pasa algo”, el papá de Nicolás Castillo agredió con golpes a otro espectador del partido, en una situación que encendió los ánimos del encuentro.

Si bien se habló de que la persona era un hincha infiltrado de la U, con el correr de las horas se supo que era el entrenador Matías Garrido, quien todavía no entiende los motivos por los que fue golpeado en el estadio.

Fue en conversación con Redgol, donde el ex entrenador de Deportes Rengo comentó su versión de los hechos, donde confirma que hizo una denuncia, pero que también está dispuesto a escuchar una disculpa.

Nicolás Castillo vivió un acalorado Clásico Universitario. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

La versión del DT agredido por el papá de Nicolás Castillo

Como todos los fines de semana, Matías Garrido fue a ver un partido de fútbol, en una situación que le ayuda a perfeccionarse en su carrera de entrenador. Algo que, en el Clásico Universitario, fue interrumpido por el papá de Nicolás Castillo.

“Estaba mirando el partido y después del segundo gol de Universidad de Chile, llamé a mi sobrino para comunicarle y avisarle del gol. Luego lo volví a llamar para saber en qué minuto iba el partido, para poder retirarme, ya que no fui en vehículo y no quería salir con toda la gente. En eso que le digo ‘me voy o no’, el tipo que estaba abajo me agarra del pantalón y me dice ‘ándate nomas’ y me empieza a decir garabatos”, explica a Redgol.

“Empezamos a discutir, me quiso quitar el celular y cuando estábamos discutiendo me pega en la nuca y luego por el costado. La gente le gritaba cosas para calmarlo, pero a los minutos preferí irme del estadio”, detalló.

¿Sabía que era el papá de Nicolás Castillo?

Nunca supe que era el papá de Nicolás Castillo. Yo no lo conocía, ni si quiera grité el gol, sólo llamé por teléfono a mi sobrino. Se me imagina que su reacción fue por eso. Me decía ‘ándate altiro tal por cual’, me quería quitar el celular y me agredió con golpes.

¿Por qué no reaccionó al momento?

No reaccione, soy una persona ligada al fútbol, son entrenador profesional, el año pasado dirigí a Deportes Rengo, tengo valores y estamos llamados a dar un ejemplo. Tenemos que ser responsables, entonces era engorroso reaccionar, cosa que nunca estuvo en mi cabeza. Dirijo niños chicos y equipos, no puedo reaccionar, tengo que dar el ejemplo.

Matías Garrido (a la derecha) cuando era entrenador de Deportes Rengo. Foto: Deportes Rengo.

¿Hizo la denuncia por el acto violento?

Hice la denuncia como un hecho de violencia, que hay que hacerlo para que no vuelva a ocurrir. Denuncia e carabineros, constaté lesiones como corresponde y veremos los pasos a seguir. Pero no quiero que esto le pase a otra persona, por eso hay que dejar constancia para que no se repiten hechos de violencia

¿Te pidieron alguna disculpa?

Hasta el momento no he recibido disculpas, de mi parte estoy abierto. Somos seres humanos y nos equivocamos. Es una persona mayor y jamás lo iba a agredir. Mis padres me educaron con respeto.

Revisa el video de la agresión: