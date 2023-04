Juan Tagle, presidente de Universidad Católica, afirmó que el equipo de la presente temporada se armó en la ventana de mercado de pases pasado, por lo que es una opción no buscar jugadores a mitad de año.

Universidad Católica ha tenido una primera mitad de año algo compleja a nivel deportivo. El cuadro de Ariel Holan da la sensación de que todavía no termina de cuajar del todo con ya un tercio del torneo jugado y marchando segundo detrás del puntero Huachipato.

Además, el no haber clasificado a la fase de grupos de la Copa Sudamericana fue un duro golpe para el conjunto universitario, sobre todo considerando la gran deuda internacional que tiene el gran equipo dominante en el fútbol chileno durante las últimas temporadas.

Pese a esta realidad, en la precordillera no tienen en sus planes producir un gran salto de calidad en el actual plantel, ya que consideran que el equipo para todo el 2023 se armó en la ventana de mercado de pases pasada y que económicamente no se está del todo bien.

Juan Tagle, presidente de Cruzados, afirmó en esa línea en charla con Radio Cooperativa que “tenemos que ser muy responsables en el mediano y largo plazo. Este año nosotros consideramos un presupuesto que contemplaba pasar una fase en la Sudamericana y pagamos un costo oneroso por Santa Laura, que no estuvo disponible cuando debió estarlo. Entonces nos hemos enfrentado a un año complejo en lo económico”.

“El plantel lo diseñamos para el año 2023, eso no quita que haya una oportunidad de fichaje, pero pensar que vamos a ir a buscar grandes refuerzos en el receso no es realista. No quisiera generar expectativas al respecto, porque creemos que hay un buen plantel, que el equipo tiene mucho más potencial de lo que está mostrando”, agregó el timonel del a UC.

Para cerrar el dirigente destacó que “hay jugadores jóvenes muy interesantes, unos que son realidad como Alexander Aravena o Gonzalo Tapia, y otros que vienen fuerte. No debiéramos salir a buscar refuerzos a mitad de temporada, salvo que hubiera una gran oportunidad o que saliera algún jugador del club”.

El próximo partido de la UC será ante O’Higgins en el Estadio Santa Laura a partir de las 20:00 horas por la fecha 11 del Campeonato Nacional 2023.