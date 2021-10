El entrenador de Universidad Católica, Cristián Paulucci, se refirió a la álgida situación de Colo Colo tras el brote por Covid-19 que les afectó y que pese a los reclamos les obligará a jugar con juveniles ante Audax Italiano.

Los albos realizaron una petición formal a la ANFP solicitando la supensión den encuentro ante los tanos por la fecha 29 del Campeonato Nacional. Sin embargo, el ente rector del fútbol chileno rechazó la postergación.

Por otro lado la UC respira un tanto más tranquila, ya que de resultar negativos los PCR de mañana, el club de la precordillera llegará con plantel completo el domingo ante O'Higgins, dado que los días de cuarentena se cumplen este sábado.

En esa línea fue que el DT de la franja habló este jueves en conferencia de prensa, refiriéndose sucinta pero categóricamente al complejo escenario que enfrentan los albos luego de la determinación de la ANFP.

"Nosotros tenemos que hacer lo mejor posible, no me importan los otros equipos. Y en cuanto a la 'justicia deportiva', las reglas del campeonato son claras, así que no voy a hablar de eso", espetó.