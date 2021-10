Mientras se suman antededentes y pasan las horas, menos cara de aceptación tiene el pedido de Colo Colo de suspender el partido de esta tarde ante Audax Italiano, válido por la fecha 29 del Campeonato Nacional y programado para este jueves a las 18:00 horas.

La autoridad sanitaria envió a cuarentena a medio centenar de miembros de la delegación del Cacique, que incluye jugadores adultos, juveniles, cuerpo técnico, médico y de utilería, y no podrán ir a Rancagua en esta jornada, por lo que el cuadro albo solicitó la medida.

"Nosotros queremos que prime la justicia deportiva, igualdad de condiciones y nos parece que lo que corresponde es que pueda primar esa justicia deportiva", explicó el presidente de Blanco y Negro, Edmundo Valladares.

Sin embargo, desde la trinchera audina refuerzan la decisión de disputar el partido y aclaran que la responsabilidad es del Cacique por un incumplimiento de protocolo, que queda en evidencia en una fotografía que compartió el delantero albo Javier Parraguez en Instagram.

Así lo asegura el presidente de Audax Italiano, Lorenzo Antillo. "Pero bueno, estamos viendo fotos donde hay niños y gente que no debe estar en el camarín, donde se incumplen los protocolos claramente", sentencia en diálogo con Redgol.

Valladares advirtió que "acá se termina desvirtuando y se pierde el foco de una variante que era inédita" y que la negativa itálica "es valida, pero no la compartimos". Antillo replica que las condiciones estaban claras.

"Hay que tener cuidado con lo que se dice, las reglas están hechas y la mayoría hacemos esfuerzos infinitos por cuidarnos y por respetar los protocolos. No sirve de mucho reclamar cuando todos sabemos a lo que nos atenemos", sostiene.

"Me parece que hay que tener cuidado con lo que uno dice, porque he leído por ahí que Colo Colo dice que la decisión de Audax Italiano no es correcta o no es ética", puntualiza el dirigente de colonia frente a la polémica.

Finalmente, Antillo confirma que "el partido se tiene que jugar porque así ha pasado en otras ocasiones y no hay por qué cambiar ahora. Así lo adoptamos todos, todos los presidentes estuvimos de acuerdo y quien no lo reconozca es porque no estuvo en el consejo".