Buljubasich ratifica dos salidas más en Universidad Católica: "La idea no es un plantel tan largo"

Universidad Católica ha logrado reforzarse con nombres atractivos para afrontar la temporada venidera. La llegada de Eugenio Mena es una de las que más esperanza genera en la hinchada. Guillermo Burdisso también arribó a San Carlos de Apoquindo. Lo mismo hizo Franco di Santo. Y Byron Nieto, quien desembarcó en la precordillera desde Deportes Antofagasta. El regreso de Alexander Aravena desde Ñublense, otra movida que tiene el ticket puesto.

Pero en el ítem despedidas también hubo varias novedades en la Franja, que rescindió el vínculo que tenía con Fabián Orellana y también dejó ir al argentino Yamil Asad, además de los tres que cerraron su ciclo en el club: José Pedro Fuenzalida, Germán Lanaro y Luciano Aued.

Según las declaraciones del gerente deportivo de Cruzados SADP, José María Buljubasich, aún hay espacio para que un par de futbolistas más abandone la institución. Y ambos son defensores. "La idea es traer un volante mixto. Tenemos seis extranjeros y hablamos con Nehuén (Paz) y está la posibilidad de que salga", afirmó el Tati en alusión al espigado zaguero zurdo que estuvo a préstamo en Estudiantes de La Plata y que todavía tiene tres años de vínculo con la UC.

Pero el ex Bologna de Italia no es el único que tiene apuntada la salida. Otro es Tomás Asta-Buruaga, zaguero que aparentemente tampoco figura en los planes prioritarios de Ariel Holan. "Estamos viendo la opción de que salga a préstamo. La idea es no tener un plantel tan largo", agregó el otrora golero, quien todavía ostenta el récord de imbatibilidad en la primera división del fútbol chileno.