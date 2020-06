Benjamín Kuscevic y el regreso de Gary Medel: "Es prácticamente un sueño para todos los hinchas de la Católica"

El central de Universidad Católica, Benjamín Kuscevic, se refirió a un eventual retorno de Gary Medel al elenco de la precordillera, asegurando que sería una excelente noticia para los fanáticos de la franja debido a los buenos recuerdos que dejó en el club.

Las palabras del defensor se suman a las de Luciano Aued, que este miércoles también se refirió a la posibilidad de ver al Pitbull defendiendo nuevamente los colores de Universidad Católica, pero Kuscevic sabe que esa posibilidad dependerá de los deseos de Medel.

"Lo va a decidir él cuando quiera volver, y no me cabe la duda de que las puertas van a estar siempre abiertas para Gary", comentó el jugador de 24 años.

En relación a su propio presente en el elenco de la franja, Kuscevic aseguró que los años le han servido para crecer emocionalmente y mejorar ciertas actitudes que muchas veces lo perjudicaron en cancha.

"Mi caso fue aprender a controlar las emociones, no salir a los cinco minutos con amarilla, cosas que se me vienen a la mente pensando rápido. Pero uno aprende a leer más el juego, cuando uno tiene que poner una pausa... si tuviera que resumirlo, es madurez emocional y aprender a leer mejor el juego. Y creo que eso uno no lo deja de aprender nunca", reveló el central.