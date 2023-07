La juventud esperaba con ansias poder disfrutar del espectáculo de YSY A, trapero argentino popular en nuestro país. Antes de subir el escenario, los fanáticos ubicados en Cancha General no podían creer lo cerca que se encontraban del joven intérprete argentino. Además, mientras nos encontrábamos en espera, llamó la atención del público la presencia del cantante chileno Drefquila, quien estaba muy cerca del escenario como parte de los oyentes que disfrutarían todo el flow del trapero trasandino.

YSY A no deja indiferente a nadie con su vigor, fuerza y energía

Son cerca de las 21:30 pm y el público ya comienza a cantar sus canciones. Es notoria la sensación de alegría, juventud, vigor, y entre otras virtudes que podemos encontrar en la adolescencia o comienzo de la década de los 20. Los fanáticos comienzan a dar saltos y gritan el nombre su nombre, hasta que minutos después, aparece el joven de casi 25 años alzando su fuerte voz e interpretando sus canciones con una pasión indiscutible, de esa forma, el cantante trasmitía que aquel concierto sería una jornada especial.

Vestido con un buzo rojo, apenas YSY A toma el micrófono, los seguidores del artista disfrutan de forma libre, espontánea y con mucha felicidad la presencia del trapero argentino. “¿Qué pasa Santiago”, dice el cantante y todos gritan con la fuerza de sus pulmones.

“Me emocionan muchísimo mi amor. En esta oportunidad para quienes no me ven hace años, tengo el honor de poder cantarles canciones de mi último álbum ‘YSYSMO’. Finalmente para mí, es algo invaluable estar acá y ya que hablamos de valor, ¿cuánto vale hacer el amor?“, expresó el artista, dando pie a una de sus canciones más famosas y que contiene una letra sensible y emocional.

“¿Hay alguna chilena que se la sepa por acá?”, preguntaba el pasional cantante y sus fanáticas hacían el clásico grito de amor y gusto por el artista.

Entre éxito tras éxito, tocó interpretar sus clásicos del artista, que no dejaba en paz al público que saltó y coreó a todo momento su repertorio ágil, vivo y enérgico.

Canciones como “En el infierno no los vi”, “Pastel con Nutella”, “Nati”, son algunos de los que rompieron el show de YSY A.

Un segundo y final round con mucha gratitud y amor a sus fans

Por un momento el artista se retira del escenario. Durante ese lapso de tiempo, su público netamente juvenil, iban a comprar agua tras el agitado primer bloque de concierto donde los saltos fueron el lenguaje continuo en cada interpretación de YSY A.

Hasta que regresa con prendas azules para seguir cantando éxitos como “El amanecer”, “Linaje”, “Tamo Loco”, entre otras.

Acompañado de fuego y luces blancas, YSY A exprimió el entusiasmo de sus seguidores. Asimismo, el artista mostró su agradecimiento y amor por sus fans.

“Muchas gracias por ese amor, por todos estos años dándonos amor a los artistas. Ustedes nos permiten estar acá arriba del escenario, arriba de un avión, volar por todo el mundo, ser conocidos. Muchas gracias”, declaró el artista, siendo palabras que emocionaron al público por su sinceridad y gratitud.

Finalmente, el artista cantó “Vuelta a la Luna”, despidiéndose con un fuerte “¡Los amo”.

Foto Galería de YSY A en Chile