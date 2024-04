Este viernes y sábado, las noches capitalinas se encenderán al máximo de la mano de un esperado evento internacional que nuevamente llega a la ciudad: Red Bull Unlocked, reuniendo a los mejores bares y clubes de Santiago en un mismo espacio, el CEINA. A esto se suma un espectacular line up de más de 40 artistas que llenarán de talento y energía ambas jornadas, incluyendo comediantes de stand up, DJs y cantantes. La venta de entradas, disponible a través de Punto Ticket, entra en su recta final, con las preventas agotadas y aún disponible la opción General.

Este año, el evento contará con un rooftop exclusivo, donde se agruparán algunos de los mejores bares de la capital, entre ellos, Bar La Virgen, Oculto Beergarden, Jardín Mallinkrodt y Red Pub. Se le suma además un toque de humor con la presencia de Comedy Restobar y algunos destacados comediantes nacionales, entre ellos, Ignacio Socías, Rosario Sánchez y Fernando Castillo.

Y para prender la noche, no faltarán estilos musicales. Por el lado del reggaetón, serán Candelaria, Bosque Luz y Chismotek los encargados de mantener a tope a los asistentes, mientras que Aeróbica y Piknic Electronik darán vida al público amante de la electrónica.

LINE UP DE RED BULL UNLOCKED

Por otro lado, Red Bull Unlocked contará con la presencia de más de 40 artistas que llenarán de energía a los asistentes con su talento y sellos únicos. Entre ellos, destacan los representantes del trap Loyaltty, Gianluca y el grupo NVSCR; el dúo de Pepo Fernández y Nico Castro para Aeróbica; la cantante pop Shirel y la DJ Isa Serafini.

VIERNES 26 DE ABRIL EN RED BULL UNLOCKED:

Loyaltty – Lizz – Aerobica – Josh Wink – Gianluca – Ignacio Socias – Mati Alegría – Mariana Montenegro – Red Bull Batalla – Diegors – Alejandro Vivanco – Red Bull Dance Your Style – Pola CH – Kuroh – Felipe Venegas – STLT – Saulo – House of Keller – Prodmarvin – Red Bull BC One – Mons – Fatboozy – Alejandro MNDZA – Rosario Sánchez – Carlomarco – Roberto Delgado

SÁBADO 27 DE ABRIL EN RED BULL UNLOCKED:

Yeimy – NVSCR – Isa Serafini – Shirel – Smallvilain – Red Bull Batalla – No Estoy Creici – Groovearth – Red Bull Dance Your Style – Andrea Paz – Matanza – Pabla Diabla – Francisco Viveros – M8NSE – Elektrompe & Claudio Arditti – Aerobica – House of Keller – STLT – VGV – Shanqui – FNCY – Seb&Soto – Profe Pau – Edo Vallejo – Red Bull BC One

Puedes adquirir una de las últimas entradas para el Red Bull Unlocked 2024 a través del sistema PuntoTicket en el siguiente enlace. No te quedes fuera de la fiesta más prendida de Santiago.