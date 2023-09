Tita Ureta estuvo presente en el evento Corona Sunrise en Pichilemu, en donde se lanzó la nueva Corona Cero, y se refirió a distintos momentos de su presente, en donde se refirió a un viaje que realizó con su padre, Emeterio, e incluso habló sobre el nuevo reality de Chilevisión, Gran Hermano.

Acerca del viaje que realizó a Costa Rica junto a su familia, señaló que “no me tomaba vacaciones desde hace mucho tiempo, no me desconectaba del celular tampoco cinco días hace más de un año y me hizo bien estar en familia, con mi papá. Disfrutar con los papas es una joya, no tiene precio”.

“En general uno piensa que los viajes lo relaciona a vacaciones, pero a mí me toca viajar mucho por trabajo y me concentro mucho cuando estoy viajando“.

“Pero para mí, desconectarme del teléfono y del celular son mis verdaderas vacaciones. Asi que me hace muy bien desconectar para volver a conectar después con lo que me gusta y lo que me apasiona”.

Nuevos proyectos laborales

La comunicadora actualmente conduce el espacio La Ruta del Agua, sobre eso, señaló: “Estoy feliz, es un proyecto propio que lo hago con mi productora y que ha tenido un muy buen recibimiento, a la gente le encanta conocer las voces del agua, que quieren proteger nuestro recurso hídrico en Chile”.

Gran Hermano

La periodista también reveló que mira televisión nacional, sobre todo los programas culturales para inspirarse, “hay otras mujeres que son secas en lo que están haciendo. Tengo amigas que están en culturas en otros canales y las admiro un montón. Me encantan que las tardes culturales sigan creciendo”.

Asimismo, reveló que le gustan muchos los realitys. “Me sé todo lo que está pasando en Gran Hermano y yo creo también en Tierra Brava, que se viene, también lo voy a ver”, agregando además que su favorita es Alessia Traverso, quien acaba de ingresar al repechaje.

“Siento que tiene carisma y ángel. Es muy dulce y canta muy bonito. Tiene una sonrisa especial y es una mujer muy angelical”.

También reveló que le han ofrecido entrar a espacios de competencia, sin embargo, siente que no es el momento. “Hace años quizás lo habría hecho”.