El reality de Canal 13, Tierra Brava, confirmó a dos nuevos participantes este viernes y se trataría de un popular modelo y una reconocida cantante nacional. El espacio que comienza este domingo 1 de octubre está muy cerca de revelar quienes serían todos los participantes que componen la nueva competencia extrema.

Los participantes ya están instalados en Perú, en donde se realizará el programa, en un formato parecido al de Mundos Opuestos, La Granja y Año 0, en donde los participantes deberán competir en equipos semana a semana para decidir en que lugar deberán alojar, una mitad está compuesta de lujos y comodidades, mientras que la otra mitad será todo lo contrario.

¿Quiénes son los nuevos participantes de Tierra Brava?

Fabio Agostini: Ex participante del programa de competencia “Esto es Guerra”, en donde estuvo presente en el quinto, séptimo y decimo primer ciclo. Asimismo, el modelo peruano de 33 años ha realizado una larga y exitosa carrera en el mundo del modelaje y las redes sociales, en donde tiene alrededor de 3 millones de seguidores.

“He estado en varios realities de canto, de baile, de competencia y de amor, pero este va a ser totalmente diferente, nunca he estado encerrado en una casa por varios meses, es algo que siempre quise hacer. Tengo muchas ganas de empezar, me intriga ver con qué personas voy a convivir”, afirma el joven.

Camila Arismendi: Cantante que se convirtió en la ganadora del programa de Mega “Yo Soy” con tan solo 19 años y con una impresionante imitación de la cantante nacional Cecilia, la incomparable, de quien es doble oficial.

“Nunca me habían ofrecido un reality, y estoy muy feliz. Es la oportunidad más grande que he tenido, me cayó del cielo. Todas las noches yo prendía un incienso pidiendo que me llamaran a un programa. Nunca me han conocido como Camila, y voy a aprovecharlo al máximo, me mostraré tal como soy, sin caretas”, expresó a T13.cl.