¿Tiene escenas post-créditos Transformers: Rise of the Beast? Conoce si hay y cuántas son

Hoy 08 de junio es el estreno de “Transformers: Rise of the Beast” en la pantalla grande chilena. La séptima entrega de la franquicia promete sorprender a los fanáticos con una historia ambientada en los queridos años 90. Por ese lado, quienes aún no ven el largometraje, se preguntan si existen escenas post-créditos. No te preocupes, porque nosotras tenemos la respuesta y te la contamos a continuación.

¿Transformers: Rise of the Beast tiene escenas post créditos?

Sí, existen escenas post-créditos. Si quieres verla en la pantalla grande, es totalmente válido. Por otro lado, si no te aguantas en saber, te contamos a continuación.

La escena post-crédito de Transformers: Rise of the Beast

Vemos a Noah en su taller reparando un vehículo que parece ser Mirage. Aquel que lo motivó desde primera instancia a robarlo, le comenta que no debería perder el tiempo con ‘esa chatarra’ y le apuesta que el vehículo no enciende.

Noah, por supuesto, acepta la apuesta y luego le dice a Mirage que le dé una lección. El robot se despierta y se transforma, dejando al amigo de Noah impactado.

Esta escena nos revela que Mirage no murió después de transformarse en una armadura, si no que a causa de las habilidades técnicas de Noah (¡que por cierto no tienen ninguna otra utilidad a lo largo de la película!) siendo reconstruido utilizando chatarra. Algo que, por cierto, no tiene sustento ya que en la historia de Transformers los robots están construidos de un metal especial llamado ‘El Metal Viviente’ que contiene un código genético y es creado a partir del mismo Cybertron.

Así que, si andas con algún amigo viendo la película, le cuentas ese dato para comprobar cuánto sabe de la franquicia.

¿Cuál es la sinopsis de Transformers: Rise of the Beast?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Transformers: Rise of the Beasts”, “en 1994, un par de arqueólogos se ven envueltos en un antiguo conflicto a través de una aventura por todo el mundo que se relaciona con tres facciones de Transformers: los Maximals, los Predacons y los Terrorcons mientras ayudan a Optimus Prime y los Autobots en una guerra para proteger la Tierra ante la llegada de Unión”.