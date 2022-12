Considerando su auspicioso rendimiento en taquilla, más allá de la mala reputación de la saga, Paramount aún le tiene fe a Transformers y acaba de presentar el primer trailer para lo que será El Despertar de las Bestias.

La batalla en la Tierra ya no es solo entre Autobots y Decepticons... Maximals, Predacons y Terrorcons se unen al universo encabezado por Optimus Prime.

Ahora es Steven Caple Jr., reconocido por dirigir Creed 2, quien se pone a la cabeza de la entrega, tomando la posta de Michael Bay y proponiendo a un nuevo elenco para la aventura.

Anthony Ramos (In The Heights) y Dominique Fishback (Judas and the Black Messiah) encabezan un elenco que se completa con Tobe Nwigwe, Peter Cullen, Ron Perlman, Peter Dinklage, Michelle Yeoh, Liza Koshy, John DiMaggio, David Sobolov, Michaela Jae Rodriguez, Pete Davidson y Cristo Fernández.

Trasformers: El Despertar de las Bestias llega a los cines este 2023.