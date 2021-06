¡¿Beast Wars?! La nueva película de Tranformers ya tiene nombre:

Este miércoles se reveló que la nueva película de la saga Transformers llevará por título simplemente: Transformers: Rise of the Beasts, elevando las expectativas entre los fanáticos que quieren ver aún más expandido el universo de los personajes de Hasbro en el cine, sobre todo pensando en la recordada serie Beast Wars.

La séptima entrega tendrá su elenco encabezado por Anthony Ramos (In the Heights) y Dominique Fishback (Judas and the Black Messiah), a lo que se suma el hecho de que Michael Bay dejará la silla de director para cederle el timón de la producción a Steven Caple Jr., cineasta conocido por dirigir Creed II.

Según reveló el productor Lorenzo Di Bona Ventura, para esta entrega estaban buscando a alguien que haya crecido con Transformers para que tomar el rol de director. Así dieron con Caple Jr., quien manejaba ideas similares a las que tenían los responsables de la producción.

Caple Jr. ya se presentó en el set y está entusiasmado con el proyecto, sobre todo porque recuerda que cuando pequeño veía los Tranformers en VHS.

A propósito de que la lucha con los Decepticons ya se había agotado con las entregas anteriores, con la nueva película buscan presentar a otro grupos como los Maximals y los Predacon.

De hecho, el realizador resaltó que los Terrorcons también formarán parte de la historia y serán la amenaza que tendrán que enfrentar los Maximals.

La película se desarrollará en Nueva York en la década de los 90's, ya que según dijeron tiene "mucha más energía" y "mejor música" de la que pueden sacar provecho.

Transformers: Rise of the Beasts tiene su estreno proyectado para el 24 de junio de 2022.

