Willy Wonka es un ícono personaje cinematográfico que ha inspirado diversas películas a lo largo de los años. La última cinta estrenada es “Wonka”, protagonizada por el actor francés estadounidense Timothée Chalamet y por un destacado elenco que dará vida en esta nueva entrega, los comienzos del señor Willy.

Por ese lado, respecto a este film, los seguidores se preguntan si habrá escenas post créditos. Cabe señalar que estas secuencias nos permiten saber qué sucederá en las siguientes películas y así, conectar la historia que continua.

Te contamos todos los detalles de este film dirigido por Paul King.

¿Tienes escenas post créditos Willy Wonka?

A pesar de no contar con una escena post-créditos en particular, “Wonka” presenta una secuencia adicional justo a mitad de los créditos. Por lo tanto, se aconseja en permanecer en las salas de cine para no perderse ningún detalle adicional del relato.

Sobre esta secuencia no se pueden brindar detalles específicos, lo que sí, es que se trata sobre un divertido momento relacionado con un pequeño personaje de la cinta que incluye a Joby Talbot a cargo de la música original.

¿Cuál es la sinopsis de Wonka?

De acuerdo a la sinopsis oficial, la cinta trata lo siguiente:

“Basada en el personaje que protagoniza ‘Charlie y la fábrica de chocolate’, el libro infantil más emblemático de Roald Dahl y uno de los más vendidos de todos los tiempos, ‘Wonka’ cuenta la historia de cómo el mayor inventor, mago y chocolatero del mundo se convirtió en el querido Willy Wonka que conocemos hoy en día, centrándose en los inicios del joven y de cómo conoció a los Oompa-Loompas en una de sus primeras aventuras”.

¿Cuándo se estrena Wonka en Chile?

La cinta llega a los cines del país este jueves 07 de diciembre de 2023.

¿Cuándo se estrena Wonka por streaming?

Warner es la distribuidora global de la película en salas de todo el mundo y posee los derechos exclusivos para su reproducción digital en plataformas. En consecuencia, se anticipa que “Wonka” estará disponible en la plataforma de streaming HBO Max, la cual es actualmente propiedad de Warner Bros. Pictures.

Sobre la fecha, la cinta recién está en los cines, por tanto, deberán esperar meses para su llegada al catálogo.

¿Cuál es el elenco de Wonka?