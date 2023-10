El programa de debate político y conversación “Sin Filtros” que aborda diversas temáticas contingentes que ocurren en el país llegó a su fin y no volverá a ser emitido por el Canal Vive. En el último capítulo la conductora Bárbara Rebolledo que reemplaza a Gonzalo Feito, le dio el paso al panelista y abogado del programa Francisco Orrego, quién confesó el fin del espacio de conversación.

“No sé si lo que voy a decir a continuación debería decirlo al aire y les pido disculpas si estoy hablando más de lo que debería y si no me corresponde a mí decirlo. Siento que tengo una pequeña responsabilidad no solamente con el programa, sino que con la comunidad” confesó el abogado.

Asimismo agregó Orrego que: “Hoy recibí una llamada de producción y de verdad les pido disculpas si no puedo decir esto al aire, pero creo que tengo la responsabilidad de decirlo: Sin Filtros para, páramos, esa fue la noticia que se me entregó en la mañana“.

Sin Filtros da su versión por el término del programa

Tras varios rumores de los motivos del final abrupto que tuvo el programa de debate, en las últimas horas la producción del programa salió del paso acallando los rumores con un comunicado a través de las redes sociales.

El comunicado señalaba lo siguiente: SIN FILTROS es un programa que siempre se ha caracterizado por ir de frente. Este ha sido nuestro sello, y está vez no será la excepción. Nosotros no arrugamos. Ayer dejamos de estar al aire, queremos agradecerles a todos nuestros espectadores por su lealtad y cariño expresado a través de múltiples plataformas. La reacción de la gente ha sido IMPACTANTE” comenzaron diciendo.

Asimismo continuaron diciendo que “reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia y una mirada de la actualidad SIN FILTROS. En los 120 capítulos al aire dimos espacio a las distintas voces políticas y ciudadanas de nuestra sociedad e incluso a las más radicales”.

“Para nadie es un misterio que el programa incomoda, cuestiona el poder y dice cosas que a muchos no les gusta escuchar. En esa línea hemos vivido múltiples situaciones complejas y presiones que dificultan nuestra sostenibilidad comercial y a veces nuestra propia tranquilidad”. comenzaron desde la producción del programa.

En cuánto a los costos que han asumido al realizar un programa tan controversial explicaron que:

“Siempre hemos asumido dichos costos, pero en tiempos duros y ante una decisión país tan delicada y que pone tanto en juego, como la que enfrentaremos el 17 de diciembre, decidimos que es necesario parar. Un programa de televisión de debate político que se apaga es un daño a la democracia y a la libertad de expresión”.

“Haremos TODO lo que esté en nuestras manos para revertir y resolver lo anterior, lo antes posible, porque creemos en lo que hacemos y no nos mutearán. Tal como dijimos hace unos días, gracias por tanto y por todo. PD: #RenunciaParedes” finalizaron su comunicado.

La última referencia a la renuncia de Paredes, se refiere a Pablo Paredes director de la Secretaría de Comunicaciones dentro del gobierno de Gabriel Boric.