Muchos chilenos y chilenas ven el programa “Sin Filtros”, un estelar de conversación y debate político que aborda distintas temáticas contingentes con dos posturas distintas. De ese modo, ocurrió una noticia que dejó impactados a su público seguidor ya que, la producción queda en pausa y no habrá nuevos episodios. Revisa los posibles motivos y los dichos de su conductor, Gonzalo Feito.

¿Para siempre? Anuncian término de programa Sin Filtros

En el último episodio de Sin Filtros, la conductora Bárbara Rebolledo que reemplaza a Gonzalo Feito, dio paso a la presentación de los panelistas del programa, y el abogado y fundador del espacio, Francisco Orrego, reveló el fin de este.

“No sé si lo que voy a decir a continuación debería decirlo al aire y les pido disculpas si estoy hablando más de lo que debería y si no me corresponde a mí decirlo. Siento que tengo una pequeña responsabilidad no solamente con el programa, sino que con la comunidad”, comenzó diciendo.

“Hoy recibí una llamada de producción y de verdad les pido disculpas si no puedo decir esto al aire, pero creo que tengo la responsabilidad de decirlo: Sin Filtros para, paramos, esa fue la noticia que se me entregó en la mañana“, informó sobre la noticia ante la cara incómoda de Rebolledo.

Luego, revela la noticia que dejó impactos a todos, “llegamos hasta el día de hoy. No tengo más antecedentes que eso. Simplemente paramos”, agregó.

Tras el anuncio, Gabriel Alemparte, panelista del programa, quedó impactado por la noticia, la cual conoció en vivo y en directo, y aprovechó la instancia para compartir sus descargos.

“Tenemos que apagar Sin Filtros, me imagino que habrá algunos que celebren esta noche. Recibo la noticia con impacto, con estupor y mucha pena. En los últimos tres años este ha sido el programa de debate político más exitoso que ha tenido la televisión chilena (…) Cuando se cierra un medio de comunicación se daña la democracia y creo que este ha sido un espacio de debate“, afirmó.

¿Por qué se acabó Sin Filtros?

De acuerdo a fuentes directas del medio “El Filtrador”, este término abrupto del programa se debe principalmente a un conflicto entre Gonzalo Feito, el presentador de Sin Filtros, y Sebastián Eyzaguirre, quien es el propietario del programa, debido a las marcadas diferencias de opinión entre ellos sobre el conflicto entre Israel y Palestina, lo que culminó con la eliminación de Gonzalo Feito de la presentación del programa. Esto generó el reemplazo en los episodios más recientes, del conductor por Bárbara Rebolledo.

Es importante destacar que, según expertos en el tema, algunos patrocinadores estaban vinculados a Gonzalo Feito, y al ser retirado del programa, se los llevó consigo. Además, se informa que la productora general del programa también fue suspendida debido a su participación en esta pelea entre los ex colaboradores de CQC, ya que se presume que le habría transmitido a Sebastián Eyzaguirre lo que Gonzalo Feito pensaba acerca del conflicto israelí-palestino.

En cuanto al futuro del programa, según las investigaciones de este portal, inicialmente se suspenderá por un período de dos semanas, con la esperanza de que las relaciones se puedan restablecer durante ese tiempo.