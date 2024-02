Este miércoles se conoció que Sebastián Ramírez había sido detenido a eso de las 13:00 horas luego de ser acusado de agresión por parte de su pareja. Todo se habría dado porque el conserje del edificio en donde ambos convivian escuchó gritos de una mujer pidiendo socorro por lo cual llamó a Carabineros.

Según lo que se reveló Ramírez agredió a la mujer luego de haber bebido alcohol en la noche en medio de una escena de celos. Con eso “habría sujetado los brazos de la mujer a la altura de los codos, para luego golpearla con el mango de un escobillón en el rostro a la altura de su frente”.

Tatán se defiende

Mediante una publicación en su cuenta personal de Instagram, Sebastián Ramírez dio su versión de los hechos y se defendió por la denuncia hecha por la que es su pareja, o ahora ex pareja.

“Hombres reaccionen antes y denuncien, traten que no les dé vergüenza, no actúen desde su ego, actúen desde sus valores y desde la ley… Yo no iba a denunciar a esa mujer porque tiene 25 años y yo tengo 37. Encontraba que no era lo correcto y me arrepiento demasiado“, comienza diciendo en la publicación que ya acumula miles de comentarios.

“Mi familia me decía que terminara con esta relación donde yo era la víctima de violencia pero uno tiene corazón de abuelita y tb tiene sentimientos. Yo estoy libre y estoy con mis seres queridos que siempre están conmigo y saben la persona que soy, estoy rodeado de mujeres en mi familia, jamás les he tocado un pelo y son todo para mi“, añadió.

Asimismo también agregó que se defendió de “una pelea que podría haber sido mayor, donde ella estaría detenida en este momento“. En esta misma línea también explicó que jamás le pegaría a una mujer.

“Jamás le pegaría a una mujer pero si me amenaza con un cuchillo y hace una estaca con un palo contrado a la mitad… lamentablemente debí defenderme y evitar una tragedia“, explicó añadiendo que también hizo una constatación de lesiones.

“Constante lesiones, fueron lesiones leves pero estoy tranquilo porque no termino como mi ex pareja lo pretendía. A todos los medios esperen siempre la otra cara de la moneda antes de inventar tanta mierda“, explicó.

Esta larga publicación que puedes revisar a continuación la finalizó destacando que “las única persona que sufre es mi madre y familia“.