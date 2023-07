Hace algunos días una de las parejas más queridas dieron a conocer su ruptura amorosa oficialmente, hablamos de Rosalía y Rauw Alejandro que luego de tres años y un matrimonio de por medio decidieron no continuar con su relación amorosa.

Se rumoreaba que habían terminado la relación por una infidelidad del cantante puertorriqueño con la modelo colombiana Valeria Duque, sin embargo, de inmediato el intérprete de “Punto 40” salió a desmentir este hecho a través de las redes sociales, comentando que “existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real que Dios me ha permitido vivir” enfatizó el cantante. Sin embargo ahora lo están relacionando con la cantante Camila Cabello.

¿Rauw Alejandro y Camila Cabello están juntos?

Luego de algunos días de conocerse la noticia de la ruptura de la pareja se ha visto a Rauw Alejandro en diversas partes con la cantante Camila Cabello, y los rumores de romance aumentan, de hecho en diversos programas de televisión se ha comentado que desde fuentes muy cercanas la pareja han estado saliendo, y es algo evidente ya que se ha visto a Rauw y a Camila en un estadio de fútbol al igual que en una discoteca en Puerto Rico.

Sin embargo, no se han visto fotografías de manera amorosa a la pareja al parecer Camila es muy buena amiga de Rauw Alejandro y solo han estado pasando tiempo juntos luego de que se conociera el fin del compromiso entre el cantante puertorriqueño y la cantante española Rosalía.