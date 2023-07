Rosalía y Rauw Alejandro se convirtieron rápidamente en una de las parejas más queridas por el público, luego de que lanzarán su EP “R&R” que contiene tres canciones una de las más conocidas “Beso”, de hecho en el videoclip podemos ver a la pareja en diversas situaciones, y al final se ve que el cantante puertorriqueño le propone matrimonio a la española.

A pesar de llevar una relación de tres años varios medios han asegurado que los artistas decidieron ponerle fin a la relación amorosa.

¿Por qué Rosalía y Rauw Alejandro terminaron su relación?

Fuentes cercanas aseguraron a People en Español que pese al amor y el respeto que existía entre ambos acordaron terminar su relación.

Las alarmas se encendieron hace un par de días atrás, y cabe señalar que la española terminó su gira Motomami en París y publicó un tuit dado las gracias a todo su equipo, a su familia y a sus seguidores, mientras que Rauw se encuentra en Puerto Rico compartiendo con familiares y amigos, de hecho se le vió junto a la cantante colombiana Shakira.

Además el ex representante de famosos y animador de televisión española Kiko Matamoros señaló el jueves pasado que la relación habría terminado por un supuesto conflicto familiar que podría haber afectado la relación. Kiko reveló en el programa “Siéntese” de Univisión que parte de la familia de Rosalía no estaba de acuerdo con la relación “. “¿Por qué no cuenta lo que piensan los papás de Rosalía de Rauw Alejandro, que no están de acuerdo con esa relación?”, le señaló Belén Esteban.

Además los fans de la española habían encendido las alarmas anteriormente luego de que la intérprete de “Tuya” publicará una fotografía en la que aparecía mirando a cámara en el interior de un auto con lágrimas saliendo de sus ojos y recorriendo sus mejillas, al post añadió “Días de todo”. Fue esa fotografía la que empezó a cobrar sentido luego de que People en Español corrobora el quiebre entre los artistas.