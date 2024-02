Top Chef VIP anunció el inicio del muy esperado proceso de repechaje, brindando a los primeros eliminados de la competencia la oportunidad de regresar al escenario culinario. La competencia se llevará a cabo desde este lunes y martes, en donde lucharán por uno de los cuatro cupos disponibles.

Quienes participan son las ex Gran Hermano Trinidad Cerda y Jennifer “Pincoya” Galvarini, junto con el actor Raimundo Alcalde y el ex recluta de Pelotón, Juan Pablo Álvarez, que se convirtió en el quinto eliminado la noche de este domingo. Por otra parte, el primer eliminado del programa, el comediante Rodrigo Salinas, no participó en el proceso de reingreso,

Durante este desafío de tres etapas, deberán enfrentarse a la meticulosa evaluación del jurado, compuesto por Fernanda Fuentes-Cárdenas, Sergi Arola y Benjamín Nast. Sin embargo, no serán los únicos.

¿Quiénes son los nuevos participantes de Top Chef VIP?

Los nuevos aspirantes de la competencia que buscan ganar un espacio en la cocina son el actor Marcial Tagle, reconocido por su papel en series como Casado con Hijos y teleseries como Soltera Otra Vez 3 y Graduados; la periodista Gisella Gallardo; el hijo de Cecilia Bolocco y el ex presidente de Argentina, Carlos Menem, Máximo Menem y el comediante Chris Fetterman, conocido también como Gringo Mode on.

Revisa el avance a continuación

La última eliminación de Top Chef

El nuevo eliminado de la competencia fue el ex recluta de Pelotón y ex participante de 1810, Juan Pablo Álvarez.

Tras quedar en zona de peligro junto a la actriz Berta Lasala luego que sus preparaciones no lograrán convencer al jurado. “Estaban súper parejos, la decisión fue tomada porque el resto de tus compañeros hizo brillar el producto”, señaló Benjamín Nast.

Tras conocerse la decisión del jurado, los compañeros quedaron visiblemente conmovidos ante la salida de Álvarez. “Gracias por tu alegría, por tu entusiasmo”, comenzó señalando la chef Fernanda Fuentes, para luego agregar “estoy muy contenta de haberte conocido y que el no conocer los productos, que no sea un impedimento para avanzar en la cocina”.